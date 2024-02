Török Gábor: Alábecsültem Orbán Viktort

Varga Mihályra tippelek, szerintem ő a legesélyesebb

– mondta Török Gábor a 24.hu-n egy hete megjelent interjúban, amikor arról kérdeztük, ki lehet Novák Katalin lemondása után a kormánypártok államfőjelöltje. A politológus azt mondta, szerinte Orbán Viktornak „nemcsak a nőkkel vagy az újakkal, fiatalabb politikai szereplőkkel szembeni bizalmatlansága lehet most erős, de az általa kevésbé ismert személyeket is kockázatosnak tarthatja”, illetve azt is, hogy szerinte „egy régóta a fideszes belső körhöz tartozó, Áder Jánoshoz hasonló jelöltet választ a miniszterelnök”. Így jutott arra a következtetésre, hogy Varga Mihály lehet a jelölt, amin később jót nevetett a pénzügyminiszter.

A kormánypártok közben bejelentették, hogy Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke lesz a jelöltjük, amivel kapcsolatban azt írta Török a Facebookon, hogy alábecsülte Orbán Viktort – vagy a helyzet kritikusságát.

A miniszterelnök eddigi négy választása közül messze a mai áll a legközelebb az alkotmány szelleméhez. Még inkább: ez a mai esélyes csak arra, hogy megfeleljen annak

– vont mérleget az elemző, aki az ellenzéki pártok helyében megfontolná, Sulyok támogatását. Ez kevéssé valószínű, lévén a parlamenti frakcióval bíró ellenzéki pártok közül többen jelezték már, hogy nem vesznek részt az új államfő megválasztásának folyamatában, helyette közvetlen elnökválasztást követelnek. A Sulyok Tamás jelölésére érkező ellenzéki reakciókat az alábbi cikkben gyűjtöttük össze: