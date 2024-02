Sulyok Tamást jelöli köztársasági elnöknek a Fidesz

A Fidesz és a KDNP köztársaságielnök-jelöltje Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

– jelentette be csütörtök délután Kocsis Máté.

Az addig ügyvédként dolgozó, most a 68. évében járó Sulyok Tamást 2014 őszén választották az Alkotmánybíróság tagjává, a következő évben a testület elnökhelyettese lett. 2016 novemberében választották meg az AB elnökévé. Ő lehet a rendszerváltás utáni Magyarország hetedik köztársasági elnöke.

Ellenzéki nyilatkozatok miatt féltette a jogállamot 2021 végén az Alkotmánybíróság elnökeként Sulyok Tamás nyílt levelet intézett Áder János köztársasági elnökhöz, Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Kövér László házelnökhöz, melyben azt írta: egyes pártok által megfogalmazott és a velük szimpatizáló értelmiségi körök által támogatott nézetek a jogállamiság és a demokrácia elleni közvetlen és súlyos támadások, és egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlanok. Ezzel arra utalt, hogy a baloldali ellenzéki pártok szerinte kormányváltás esetére az alaptörvény „egy tollvonással történő” eltörlését és az AB feloszlatását vetítették előre.

A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatón elmondta: a jövő héten hétfőn dönt a parlament a korábbi államfő, Novák Katalin lemondásának elfogadásáról, a kormánypárti frakciók ezt meg fogják szavazni. Azt tartják helyesnek, ha mihamarabb meg tudja választani az Országgyűlés az új köztársasági elnököt, de ennek időpontjáról még nem tudott nyilatkozni, ez függ attól is, hogy az ellenzéki pártoknak lesz-e jelöltje.

Az EP-választás Fidesz-KDNP-s listavezetőjének Deutsch Tamás lesz.

Kocsis a Varju Lászlót elmarasztaló csütörtöki ítéletet követően arra szólította fel a DK-s politikust, hogy távozzon a közéletből. Ugyanezt várják a napokban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Fekete-Győr András momentumos politikustól.

Különös aktualitása lett a gyermekvédelemnek, fogalmazott Kocsis az államfő bukásához vezető kegyelmi botrányra utalva, a tavaszi ülésszakon tervezik elfogadni a második gyermekvédelmi csomagot. Nagyjából húsz törvény módosítására tesznek javaslatot, de mivel még nincs minden kérdésben döntés, csak azokra tért ki, amik biztosan terítékre kerülnek. A kormányoldal azt javasolja, hogy

tovább szigorodjanak a pedofil bűncselekményekre vonatkozó büntetési tételek,

az ilyen bűncselekmények számonkérhetősége ne évülhessen el,

ne legyen lehetőség szabadlábra helyezésre ilyen ügyben elítélt bűnelkövetők esetében,

soha többé ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt azok, akik gyerekek sérelmére követnek el szexuális bűncselekményeket.

Kocsis után Simicskó István elmondta, örülnek annak, hogy a svéd miniszterelnök a NATO-csatlakozás előmzodítása érdekében Magyarországra jön, a KDNP frakcióvezetője úgy vélekedett: biztató előrelépés ez a svéd-magyar kapcsolatok vonatkozásában is. Egyúttal megjegyezte: frakciótársai eddigi kritikáit jogosnak gondolja.

Balatonalmádiban tartanak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok a parlamenti tavaszi ülésszaka előtt, Orbán Viktor szerda esti beszédében a többi között azt mondta, szerinte Novák Katalin és Varga Judit lemondása az általuk elkövetett hiba után helyes volt, és megerősíti, hogy „gyermekvédelmi kérdésekben a nemzeti oldalon nincs kegyelem”.

Novák Katalin február 10-én jelentette be, hogy lemond az államfői címről, miután kiderült, a tavalyi pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének, K. Endrének, akinek nemcsak tudomása volt arról, hogy az intézmény igazgatója több gyereket is molesztált, de hamis vallomást is írt az egyik gyerek nevében, melyet a pedofil bűnelkövető jelenlétében akart aláíratni vele. K. Endrét kényszerítés miatt ítélték börtönre, de Nováknak köszönhetően kegyelmet kapott. A döntést Varga Judit igazságügyi miniszterként ellenjegyezte, ezért ő is bejelentette, hogy lemond képviselői mandátumáról, a Fidesz EP-listájának vezetéséről és távozik a közéletből.

Az államfőjelölés szempontjaival korábban ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen. Novák Katalin lemondása után azt írtuk, idősebb, tiszteletre méltó szakmai életúttal rendelkező politikust, egy „biztonsági játékost” jelölhet a miniszterelnök az államfői posztra, olyat, aki nincsenek önálló törekvései, és nem akar „influenszerkedni”. Sulyokra egyértelműen illik ez a leírás, bár kormányzati forrásaink akkor egy másik szegedi jogászt, Trócsányi Lászlót gondolták befutónak, aki volt igazságügyi miniszter, az elmúlt öt évben pedig fideszes EP-képviselőként dolgozott. Sulyok vele ellentétben nem köteleződött el nyíltan a pártpolitika mellett, bár 1998 és 2002 között ő látta el a fideszes vezetésű szegedi önkormányzat jogi képviseletét.