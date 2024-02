Hogyan emlékeznek a bicskei helyi közéletben a gyerekotthon pedofil igazgatójára?

V. János 2002-ben és 2006-ban is indult a helyi választásokon: 2002-ben óriási fölénnyel megnyerte a választókörzetét, 55 százalékot kapott civil jelöltként, a második MSZP-s jelöltnek pedig csak 20 százalék jutott – egyik bicskei választókerületben sem aratott senki sem ekkora diadalt. Ám 2006-ra a szavazatainak több mint felét elvesztette a körzetében, és csak harmadik lett, messze elmaradva a győztes szocialista képviselőjelölt mögött. V. János listán ugyan mandátumot szerzett (az Összefogás Bicskéért Egyesület jelöltjeként indult a választásokon, ő volt a listavezető), de nem vette át a mandátumot, mégsem akart képviselő lenni.

– Tudomásom szerint nem adott magyarázatot, igaz, nem is volt ez téma a városban, hogy miért lépett vissza. Mindenki betudta annak, hogy elbukta a választókerületét, ezért nem akarta folytatni a képviselőséget – magyarázta az egyik forrásunk.

Pedig az előző ciklusban V. János frakcióvezetőként még aktív volt, az Összefogás a Városért Egyesületé volt a legnagyobb frakció a képviselő-testületben. A kampányukat pedig 2002-ben maga Orbán Viktor is megtolta, a bicskei fórumukon mondott beszédét az országos sajtó is idézte: szájmagyarnak nevezte az akkori MSZP-kormányt.

Az eseményről a Momentum tett közzé szerdán egy videófelvételt, amelyen V. János egy színpadon állt Orbánnal. Az Összefogás a Városért Egyesület képviselte a jobboldalt akkor Bicskén, a Fidesz nem indított saját jelölteket. Az egyesület polgármesterjelöltje Kelemen András korábbi MDF-es képviselő volt, aki később a Fideszben politizált. A polgármester-választást elbukták, az MSZP-s Szántó Jánost választották meg, viszont az egyéni kerületeket kettő kivételével mind elvitték. Emiatt nem került be Tiborcz István leendő miniszterelnöki vej testvére, Tiborcz Péter a közgyűlésbe: a túl jó egyéni szereplések miatt nem jutott nekik elég töredékszavazat ahhoz, hogy listás mandátumhoz juthasson.

Noha Tiborcz István testvére V. János után második volt a listán, így jó eséllyel számíthatott mandátumra. Tiborcz végül 2006-ban lett bicskei képviselő, akkor már a Fidesz színeiben. Kerestük a céges elérhetőségén, hogy megtudjuk, milyen kapcsolatban volt V. Jánossal, de nem reagált.

Egy másik frakcióban ülő képviselőtársa kifejezetten jó emlékeket őriz V. Jánosról.

– Nem egy oldalon álltunk, de nem tudok rosszat mondani róla. A városért, Bicskéért dolgozott, ennek érdekében mindenkivel összefogott, soha nem a saját érdekét nézte.

Időnként elvitt minket a gyerekotthonba, büszkélkedett az újításokkal, fejlesztésekkel.

Sokkolt minket, amikor pedofilvádak miatt 2016-ban elvitték a rendőrök. Annyira hihetetlennek tűnt az egész, hogy az a mendemonda járta a városban, hogy Mészáros Lőrinc kinézte magának a gyerekotthonnak helyet adó Batthyány-kastélyt, azért kellett eltüntetni az intézmény igazgatóját – mondta. Mindenesetre 2016 novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amelynek élén akkor Balog Zoltán miniszter állt, tényként jelentette ki, hogy a kormány megszünteti a bicskei gyermekotthont. „A kormány programjának megfelelően megszűnnek a nagy létszámú (40-48 férőhely feletti), korszerűtlen gyermekotthonok Magyarországon, így a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon is. Az ott élő gyermekek korszerű, 8, 10, 12 személyes lakásotthonokban lesznek elhelyezve” – válaszolták a Bors kérdésére.

Egy másik forrásunk azt idézte fel, hogy 2011 körül ki akarták paterolni a gyermekotthont az épületből valahova Miskolc környékére, mert kínai logisztikai központot akartak létrehozni, amelyhez kellett volna a kastély területe is. V. Jánosnak nagy szerepe volt abban, hogy ezt megakadályozták, végül nem is valósult meg a projekt.

Az általunk hallott beszámolók szerint V. János egy köztiszteletben álló, mélyen vallásos, konszolidált polgári értékrendet valló családban nőtt fel Bicskén. Öten voltak testvérek, ketten közülük egyházi pályára léptek. Egyik régi ismerőse szerint V. kilógott a sorból. – Soha, senki nem látta nővel. Ezt egy ilyen kisvárosban azért észre lehet venni, de persze ebből nem arra következtettünk, hogy pedofil lenne – mondta az egyik egykori képviselőtársa.

– Most visszaemlékezve talán gyanús lehet, hogy János bácsit ölelgették a gyerekek a gyermekotthonban, de ott akkor az teljesen természetesnek tűnt – tette hozzá. Egy másik társa egy olyan esetet citált, amikor két nevelőintézetes fiú kereste az önkormányzatnál V.-t, aki azt üzente nekik, várják meg otthon. – Utólag talán ez elgondolkodtató lehet, de akkor semmi kivetni valót nem találtam ebben – jegyezte meg.

Ami érdekes, hogyV. János helyettesét, a kegyelmi botrány fő érintettjét, K. Endrét az ősbicskei, a helyi közéletben korábban aktív szerepet betöltő figurák egyáltalán nem ismerték.



Kérdeztük tőlük, hogy V. Jánosnak milyen felsőbb kapcsolatairól tudnak, mert mégis csak kapott több kitüntetést is, miután 2011-ben megtették ellene az első feljelentéseket. Elmondásuk szerint a férfi a városban mindenkit ismert, mindenkivel jóban volt. Ide sorolható a térség fideszes képviselője, Tessely Zoltán is, akinek a polgármester-jelöltségét 2006-ban az az Összefogás Bicskéért Egyesület is támogatta, amelynek V. János volt a listavezetője. Tessely végül a 2008-as időközi választáson nyerte el a polgármesteri posztot.

Találtunk még kapcsolatot Tesselyékkel: a Habitus Alapítvány támogatói között tüntette fel a bicskei gyermekotthont egy 2016-os 362 millió forintos uniós projekt kapcsán, amelyet egy magyarpolányi komplex turisztikai csomag kialakítására nyertek el. Az alapítványt Tessely Zoltán testvére, Tessely Karolina alapította. Tessely Zoltánt hiába kerestük, nem válaszolt a kérdéseinkre.

V. Jánost végül 2016 őszén függesztették fel igazgatói posztjáról, miután az egyik áldozata öngyilkos lett és ennek hatására feljelentette egy másik fiú, akit korábban molesztált. A bíróság ítélete szerint V. János 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorút zaklatott a gyermekotthonban, ami miatt pedig nyolc év fegyházra ítélték 2019-ben. Helyettesét, K. Endrét, aki mindent megtett, hogy ne derüljenek ki a gyerekotthonban történt zaklatások, három év négy hónapra ítélte a bíróság, ám Novák Katalin köztársasági elnök tavaly áprilisban kegyelmet adott neki.