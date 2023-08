„Megköszönném, hogy vigyáznak a gyermekem egy részére” – szervátültetés a donor rokonai és a fogadók szemszögéből

A magyar szervtranszplantációs várólistákon most is ezernél több beteg van. Ők arra várnak, hogy megszólaljon a telefon és új életet kezdhessenek. Az örömük mellett egy másik család tragédiája van és ezt ők is jól tudják. A donor hozzátartozóinak hatalmas fájdalmán pedig a tudat segíthet, szerettük halála életet mentett. Filmünk szereplői más-más szemszögből látták a szervadományozás folyamatát.