25-ször alkalmaztak testi kényszert az iskolaőrök az elmúlt tanévben

Az elmúlt három évben a rendőrségen belül működő iskolaőri szolgálatnál összesen 342 ember munkaviszonya szűnt meg, jelenleg 578 iskolaőr teljesít szolgálatot országszerte – derült ki a rendőrség által a hvg.hu közérdekű adatigénylésére küldött statisztikákból. A létszám idén július 1-én 102-vel több volt, mint egy éve, és ez valamit javított is az állomány feltöltöttségén, mivel az tavaly nyáron 79 százalékos volt, most pedig már 85. Jelenleg 571 intézmény van a programban. Az elmúlt tanévben az iskolaőrök 199 esetben intézkedtek, ebből 25 volt testi kényszer, emellett akadt egy-egy bilincselés és gázsprézés is. Gumibotozni egyszer sem kellett.

További adatok a hvg.hu cikkében olvashatók.