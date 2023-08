444: Beázás miatt lehet zárva a Magyar Nemzeti Galéria

A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) épülete két napja zárva van, a bejáratnál kihelyezett papírokon „váratlan technikai okokra” hivatkoznak – írja a 444.hu.

A cikk szerint az ország egyik vezető múzeuma nem adott ki közleményt az eset hátteréről, és a honlapról is csak az értesül arról, hogy felesleges a várba látogatnia – például az év egyik magyar vonatkozású múzeumi szenzációja, a Gulácsy életműkiállítás megtekintéséért – , aki a nyitólap legaljára görget. Ott írják azt is, hogy a múzeum már pénteken is zárva volt (tehát a nagy vihar előtt).

A portál egyik olvasója érdeklődésére a múzeum közönségszolgálata azt válaszolta, hogy a technikai hibát még nem tudták elhárítani így azt sem tudják megmondani, mikor nyit ki ismét a múzeum. A 444 forrási szerint a váratlan technikai ok azt fedi, hogy

az épület az elmúlt napok jelentős esőiben komolyan beázott.

A múzeum kommunikációs stábját egyelőre nem sikerült elérni, így azt sem sikerült megtudni, miért nem adott ki az intézmény vezetése közleményt. A portál a történtekről olyan források alapján számolt be, akik maguk nem jártak az épületben, ott dolgozó ismerőstől hallottak a történtekről. Egyik olvasójuk úgy tudja, ázott a műtárgyraktár, az irodák, a WC és a folyosók. Ugyanez a forrás úgy tudja, hogy valamennyi kiállítás is beázott, ami azt jelentheti, hogy az eset több kiállítermet is érint. Ő az MNG-ben dolgozó ismerősétől azt hallotta, hogy

a falakon folyó víz műtárgyakat is elért.

Egy másik forrásuk azt erősítette meg, hogy a hónap végén záró Gulácsy-kiállítás képei közül is többet le kellett venni, mert víz folyt a falakon. Úgy tudják, a mostani beázás nem az első, az elmúlt években nagyobb zivatarok idején a Nemzeti Galéria rendszeresen beázott.