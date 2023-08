Pénteki piknikre hívja Karácsony Gergely a hídavatókat

Amint arról beszámoltunk, véget ért a Lánchíd felújítása. Karácsony Gergely szerdai Facebook-posztjában arra invitálja a budapestieket, hogy vegyenek részt augusztus 4-én, pénteken az úgynevezett Lánchíd-pikniken, amelyen programokkal, koncertekkel, evéssel-ivással és sötétedés után a híd-díszvilágítással ünneplik meg, hogy a fővárosiak újra birtokba vehetik a létesítményt.

A főpolgármester felsorolta, mire számíthatnak a piknikezők.

A pesti oldalon gyereksátor vár, benne egy különleges Lánchíd LEGO-építménnyel. A kicsiket színezővel, rejtvényekkel, meglepetéssel várjuk! A felnőttekkel csoportos, vezetett sétákon ismertetjük meg a felújítás érdekességeit, sőt, a hídmester irodájába is be lehet kukkantani. A hídon ezen az estén nemcsak a négy megszépült kőoroszlánnal, de két fényoroszlánnal is találkozhatsz! A hangulatot utcazenével fokozzuk, ehhez fellépőket várunk.