Szlovák külügyminiszter Kovács Zoltánnak: Kezd fárasztó lenni államtitkár úr

Kovács Zoltán is belekeveredett a szlovák és a magyar külügy között zajló szócsatába, miután a Twitteren megosztotta Menczer Tamás nyilatkozatát.

A külügyi államtitkár hétfőn az MTI-nek arról beszélt „a szlovák külügyminiszter hisz a fegyverszállításokban, és igaza is lenne, ha ennek a konfliktusnak lenne megoldása a harctéren, de nincs.” Mint ismert, korábban Miroslav Wlachovský, a szlovák ügyvezető kormány külügyminisztere vasárnap a Twitteren arra kérte Szijjártó Pétert, ne mondja meg, hogy mások mit gondolnak, mielőtt megkérdezné őket, a magyar külügyminiszter ugyanis a napokban kijelentette, hogy az EU szerint az orosz-ukrán háború még négy évig fog folytatódni.

Bár legutóbb Menczer nyilatkozott, Wlachovský most az ő megszólalását tweetelő Kovácsnak címzett egy üzenetet. Mint írta,

Frankly, it’s getting tiring and bit boring Mr. State Secretary. If Russians will stop, there will be no war, if Ukrainians will stop fight there will be no Ukraine. You are extremely shy with naming the aggressor. It’s RussIan weapons who brought destruction and death to Ukraine https://t.co/fGXMb7AQAS

— Miroslav Wlachovsky (@MWlachovsky) July 31, 2023