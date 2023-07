Menczer Tamás megmagyarázta, miért nincs igaza a Szijjártó Péternek üzenő szlovák külügyminiszternek

Miroslav Wlachovský, a szlovák ügyvezető kormány külügyminisztere vasárnap a Twitteren arra kérte Szijjártó Pétert, ne mondja meg, hogy mások mit gondolnak, mielőtt megkérdezné őket, a magyar külügyminiszter ugyanis a napokban kijelentette, hogy az EU szerint az orosz-ukrán háború mg négy évig fog folytatódni.

Az üzenetre Menczer Tamás reagált az MTI-nek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott,

a szlovák külügyminiszter hisz a fegyverszállításokban, és igaza is lenne, ha ennek a konfliktusnak lenne megoldása a harctéren, de nincs.

Menczer úgy folytatta, „a harctéren csak halál van, megoldás nincs. Éppen ezért a fegyverek helyett most már a békéről kellene dönteni. Az igaz, hogy ezt a döntést Moszkvában is meg kell hozni. Meg Washingtonban is. Brüsszel majd követi az utóbbit.”

Leszögezte: a magyar kormány álláspontja változatlan, Ukrajnába nem fegyvereket, hanem békét kell vinni.

Menczer Tamás vasárnap a Facebook-oldalán felvetette: ha a következő négy évben nem lesz háború, miért kellene fegyverszállítmányokat finanszírozni. Ugyanis az EU-s külügyminiszterek a legutóbbi tanácskozáson azt a javaslatot vitatták meg, amely szerint a következő négy évben évente ötmilliárd eurót kellene költeni arra, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat finanszírozzák – fűzte hozzá.