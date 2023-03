Már több mint 25 ezer orvos jelezte, hogy kamarai tag marad

Immár több mint 25 ezer orvos jelezte, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagja akar maradni – közölte Kincses Gyula a MOK elnöke Facebook-oldalán.

Mint írta: „Nagy köszönet minden kollégának, aki fontosnak tartja szakmánk függetlenségét, autonómiáját és képviseletét.”

Innentől mindenkit arra kérünk, hogy csatlakozzon a többséghez, növelje a Kamara erejét, hitelességét az eredményes munka, képviselet érdekében

– írta, hozzátéve:

Nagy öröm ez, de az legalább akkora, amikor a boltban a pénztáros mosolyog rám, hogy „Doktor úr, hajrá! Önökkel vagyunk!”

A Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szóló törvénymódosítást február végén nyújtották be, egy nap alatt el is fogadták, majd ki is hirdették a törvényt. A döntés értelmében megszűnik a kötelező orvosi kamarai tagság, a folyamatban lévő etikai eljárásokat pedig az orvosi kamara helyett az Egészségügyi Tudományos Tanács folytathatja le.