Nem ment el a tankerület vezetője a kirúgott karinthys tanárok tárgyalására

Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken annak a hat pedagógusnak a pere, akiket a Külső-Pesti Tankerületi Központ polgári engedetlenségben való részvétel miatt elbocsátott a budapesti Karinthy Frigyes Gimnáziumból még tavaly novemberben. A tárgyalásról tudosító Telex azt írja, az előkészítő tárgyaláson mind a hat tanár megjelent, ellentétben a tankerület vezetőjével, akinek csak a jogi képviselője volt jelen. A tankerület vezetőjét ugyanakkor később egészen biztos, hogy be fogják idézni, ám most még csak a felperesek meghallgatása zajlik.

A tárgyalás elején a bíró érdeklődött, hogy van-e hajlandóság a felekben a peren kívüli megegyezésben. Itt a tanárok jogi képviselője azt mondta, van egy ajánlata:

Ha a kirúgott tanárokat azonnali hatállyal visszaveszik a korábbi pozíciójukba, kifizetnek nekik fejenként egymillió forint sérelemdíjat, továbbá a tankerület kiad egy nyilatkozatot, amiben elnézést kér azoktól a tanártoktól, akik a Külső-Pesti Tankerülethez tartoznak és a polgári engedetlenség miatt hátrány érte őket – ebben az esetben elállnak a tárgyalástól.

A tankerület vezetőjének jogi képviselője erre csak annyit mondott, hogy nincs felhatalmazása arra, hogy konkrét választ adjon, de továbbítja a feltételeket ügyfelének. Ennek tükrében a felperesek úgy reagáltak, hogy így viszont kérik a tárgyalás lefolytatását, de megváltoztatják eredeti keresetüket, és a kirúgott pedagógusok közül senki sem kéri a pozíciójukba való visszahelyezést.

A karinthys pedagógusok a közalkalmazotti jogviszonyuk jogellenes megszüntetése és az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt indítottak pert, és szerintük a kirúgásuk aránytalan és eltúlzott volt. Véleményük szerint a tankerület a kirúgásokkal meg akarta félemlíteni a pedagógusokat. Ezzel szemben a tankerület állítja, hogy a tanárok kirúgásával nem volt ilyen céljuk, és a véleménynyilvánításukat sem akarták korlátozni. Az első tárgyaláson még a perfelvétel zajlik, a következő tárgyalás csütörtökön lesz, de az ítélethirdetésig még többször találkoznak a felek.

Nem ez az egyetlen per, ami a közelmúltban elbocsátott tanárok ügyében zajlik. A hónap elején egy vörösmartys és egy eötvösös pedagógus ügyében is megindult a jogi procedúra, ők közösen indítottak munkaügyi pert a Belső-Pesti Tankerület ellen. Az itt született beszámolók szerint a perfelvétel során a tankerület vezetője többször is ellentmondásba keveredett, a tárgyalás egy pontján a bírőnőnek figyelmeztetnie is kellett őt, hogy igazmondási kötelezettsége van.