Az OMSZ elárulta, hány háziorvossal írt alá az új ügyeleti szerződést

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az elmúlt napokban nem kényeztette el a sajtót pontos adatokkal arról, hogy hány háziorvos írta alá az új ügyeleti szerződést Győr-Moson-Sopron, Szabolcs és Borsod megyében. A 444.hu például napokig várt a válaszokra, ám az OMSZ nem reagált a lap megkeresésére.

A Győr-Moson-Sopron megyei orvosi ügyeleti rendszerben március 1-vel történt meg a váltás. Vagyis a hónap elejétől már az Országos Mentőszolgálat szervezi az ügyeletet.

Az Ugytudjuk helyi információi szerint az OMSZ-nak több esetben is más megyéből kellett munkatársakat átvezényelnie, a lap többek között erről is érdeklődött a mentősöknél, illetve ők is megkérdezték, hogy a szolgálat hány orvossal kötötte meg eddig az ügyeleti szerződést.

Az utóbbi napok tapasztalatai miatt a lapot is meglepte, hogy az OMSZ hosszabb válaszokat küldött nekik.

A Ugytudjuk teljes terjedelmében közölte a válaszlevelet:

Győr-Moson-Sopron vármegyében 62 háziorvossal és 20 gyermek háziorvossal kötöttünk eddig szerződést.

Azon ügyeleti időszakokat, melyeket a háziorvosok nem töltenek be, jogszerűen más orvosokkal (kórházi orvosok, mentőorvosok, mentőtisztek) biztosítjuk. Az OMSZ állományában átvezénylésre nem került sor, a lehetőség azonban valamennyi dolgozónk számára nyitva áll. Ezzel a lehetőséggel más vármegyék orvosai, mentőtisztjei is élnek, hiszen számukra ez többletjövedelmet és sokak számára érdekes szakmai feladatot is jelent. Többletfeladat vállalásuk nem az alaptevékenység terhére valósul meg, így az OMSZ „működőképességét” nem befolyásolja.

A tapasztalatok továbbra is egyértelműen alátámasztják, hogy a hétköznap délután 4 és este 10 óra, valamint hétvégén reggel 8 és délután 2 óra közötti időszakokban jelentkező betegek enyhébb panaszokkal, háziorvosi ellátást igénylő problémákkal fordulnak az ügyelethez (a 7 fokozatú súlyossági skálán 0, 1, 2, 3 szintű kórképek), így ellátásukra a háziorvosok lennének a legalkalmasabbak. Bízunk benne, hogy az eddig távolmaradt háziorvosok (az érintett vármegyék háziorvosi létszámának mintegy kétharmada) is be fognak kapcsolódni az ellátásba annak érdekében, hogy az ügyeleti rendszer a jövőben is zavartalanul működhessen és minden beteg a számára legmegfelelőbb ügyeleti ellátásban részesüljön.