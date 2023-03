Kétfarkú Kutya Párt: Nem támogatjuk Karácsony Gergely újraválasztását

Az a célunk, hogy a jövő évi önkormányzati választáson több helyre bejussunk, mint ahány helyen most képviselőnk van – erről beszélt Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a Spirit FM műsorában, egyúttal hangsúlyozta, hogy szerinte már egy ember is sok mindent el tud érni egy önkormányzatban.

Kiemelte, hogy 2024-ben indulni szeretnének a fővárosi önkormányzati helyekre, de azt még nem tudja megmondani, hogy kit tartanának ideális főpolgármester-jelöltnek. Ugyanakkor leszögezte, hogy

nem fogják Karácsony Gergelyt támogatni a főpolgármesteri indulásban.

Kovács a főpolgármesterre utalva érvként megemlítette: személy szerint „nem tud mit kezdeni” az olyan emberekkel, akik együtt tudnak dolgozni az MSZP-vel, DK-val vagy akár a Jobbikkal.

Ettől eltekintve Karácsony tevékenységével kapcsolatban azt mondta: túl sok minden nem történik a fővárosban, és ennek nem csak a pénz az oka. A rakpart időszakos lezárásáról azt gondolja, hogy nem a legbátrabb megoldás.

Mi biztos, hogy nem fogunk ezzel az ellenzékkel együtt indulni. Annál jóval nagyobb problémáink vannak velük, bármennyi listás helyet akarnának ígérni

– fogalmazott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke. Mint mondta, utólag nem bánja, hogy nem jutottak be a parlamentbe annak összetétele láttán. Sajnálja is a Momentumot, amelynek most először adódott lehetősége bekerülni. Úgy látja, hogy a Momentum kicsit zavarban is van, hogy mit kezdjen a helyzettel, mondta Kovács Gergely a beszélgetésben.