Kiskőrös nagyon készül Orbán Viktor ünnepi beszédére

Már állítják a kordonokat is.

Kiskőrös főterén kivetítőkön is követhető lesz Orbán Viktor ünnepi beszéde – írja a Baon.hu Szedmák Tamás alpolgármesterre hivatkozva, aki jelezte, sokféle téves információ kering a szerdai nagyszabású ünnepséggel kapcsolatban, ezért tájékoztat mindenkit, hogy a 14.15-kor kezdődő ünnepség ingyenesen, bármiféle előzetes regisztráció nélkül megtekinthető a helyszínen.

Az alpolgármester hozzátette, a várható tömeg miatt a főtér több pontjára óriás kivetítőket helyeztek ki, így aki távolabb tud csak helyet találni a rendezvény helyszínén, az is kiváló minőségben tekintheti meg a kulturális műsort és a miniszterelnöki beszédet. Szedmák Tamás közölte, az 53-as út főtéren átvezető szakaszát lezárják a rendezvény ideje alatt, az úttest is használható lesz ebben az időben. A kiskőrösiektől azt kérik, ha nem laknak túl messze a városközponttól, lehetőleg gyalog érkezzenek, ne gépjárművel.

Közben a Magyar Hang azt írja, Kiskörősön már állítják a kordonokat is Orbán Viktor beszédére készülve. A lap munkatársa a helyszínről már kedden fotókat küldött és arról számolt be, hogy vele együtt ott volt már a kormányfő kommunikációs stábja is, a videós munkatársak mellett Kaminsky Fanny, akit a miniszterelnök Facebook-oldalának kezelőjeként szoktak emlegetni. Épült a színpad, kivetítőt, sátrakat állítottak annak pizzériának közelében, ahol a narancsos Orbán-pizzát lehet kapni.