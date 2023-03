Ha megfejtjük a kódot, örökké élhetünk?

Képzeljünk el egy könyvet, amely hárommilliárd betűből áll! Ehhez egy iratmegsemmisítővel 300 betűs, néha elgépelt szövegdarabkákat kaptunk, és meg kell találnunk, hogy ezek a töredékek hova illeszkednek a könyvben. Lehetetlen küldetés? Pedig épp ezen dolgozik a génszekvenálás, a DNS kódjának feltérképezésével foglalkozó szakterület.

Az orvostudomány története az eljárások és egyre precízebb műszerek története. Ennek egyik legújabb, legizgalmasabb fejezete a rákkutatás, amely épp a DNS megfejtése miatt nagyteljesítményű számítógépekre és hatékony algoritmusokra támaszkodik. Itt ér össze az IT és az orvoslás, hogy a távlati ígéret először a rákbetegségek genetikai alapú megértése, kezelése, megelőzése, majd legyőzése legyen – utána pedig jöhet a többi betegség kiváltó okainak „megszüntetése”.

A SERCO Informatika IT Akták három részben foglalkozik ezzel a nagy ívű, de nagyon is gyakorlatias kérdéssel. Megtudhatjuk azt is, hogy az ezen a területen eredményes, külföldön is elismert hazai szakember, az adás egyik vendége miért gondolja úgy, hogy a közeljövőben az onkológiai központok múzeumokká válhatnak. Az IT Akták szakértői ezúttal Dr. Peták István, au Oncompass Medicine Zrt. alapítója, tudományos és vezérigazgatója, valamint Odri Kornél, a SERCO Informatika Zrt. szolgáltatási igazgatója. A műsorvezető: Kánai András, a Meraki Marketing B2B kreatív igazgatója.