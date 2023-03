Az Európai Bizottsághoz fordulnak a modellváltó egyetemek rektorai

Az Erasmus-program finanszírozásának felfüggesztése miatt Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordulnak a modellváltó egyetemek rektorai – írja a Magyar Nemzet.

A 21 magyar felsőoktatási intézmény vezetője szerint példa nélküli, hogy az Európai Bizottság javaslata alapján kihirdetett, és azonnal hatályba is léptetett tanácsi határozat a modellváltott egyetemek vezetőinek, közösségének előzetes megkeresése, véleménykérése nélkül született meg. A határozat értelmében 182 ezer hallgató és 18 ezer oktató és kutató átmenetileg nem vehet részt az Erasmus+, Horizont Európa Program és további direkt uniós finanszírozású programokban amiatt. A döntés oka az volt, hogy az Európai Bizottság összeférhetetlennek tartja, hogy a privatizált, de még állami finanszírozásban részesülő egyetemek kuratóriumaiba fideszes politikai kinevezettek kerültek.

A Magyar Nemzet által szemlézett levél szerint az érintett intézmények rektorai egy 2023. február 15-i egyeztetésen nem láttak hajlandóságot a vonatkozó tanácsi határozat felülvizsgálatára, a magyar egyetemista, oktatói és kutatói közösséget ért sérelem napról-napra egyre jelentősebb, amelynek következtében újabb és újabb kutatásokból, együttműködésekből zárják ki őket.

Az intézményvezetők azért is érzik igazságtalannak a döntést, mert – állítják – az elmúlt évek során a magyar egyetemek az új modellben versenyképesebbek letteka modellváltó egyetemek a meghatározó nemzetközi rangsorokban is jelentőset léptek előre, a nemzetközi adatbázisokban indexelt közleményeik összesítve 18 százalékkal növekedtek, a külföldi hallgatók létszáma a 2013-as szinthez képest 65 százalékkal emelkedett, és a kutatói létszám is 15 százalékkal nőtt.

Mindezek alapján az egyetemek vezetői elfogadhatatlannak tartják a vonatkozó határozatot és kérik annak azonnali rendezését, valamint a közösségüket ért becsületbeli és anyagi károkozás azonnali jóvátételét – írja a kormányközeli napilap.

A rektorok azt is kijelentették, hogy az új működési modellben a fenntartó alapítványok részéről politikai nyomásgyakorlás nem merül fel. Indoklásuk szerint a 21 modellváltott intézményben 105 kuratóriumi tag foglal helyet. 2023. február 15-ig a saját döntése alapján valamennyi állami vezető (10) lemondott kuratóriumi tagságáról. Ez bizonyítja, hogy nem létezett politikai túlsúly – olvasható a cikkben.