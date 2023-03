Bizonyítékok nyilvánosságra hozatalát követeli Jámbor András antifa-ügyben

Hozza nyilvánosságra a rendőrség a Szikra Mozgalom tagja ellen szóló további bizonyítékokat, vagy ha ilyenek nincsenek, akkor ejtsék a vádat, és tisztázzák a vádlott nevét – követelte Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselő szombaton megtartott sajtótájékoztatóján. A politikus azt is követeli a nyomozóhatóságtól, hogy vizsgálják ki, hogyan szivárgott ki az érintett neve, lakcíme, képmása, családtagjainak, élettársának neve.

Jámbor azt is kéri a nyomozóhatóságtól, hogy mondják ki, semmilyen eljárás nem folyik a Szikra ellen vagy őellene, mivel semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy közük lenne az erőszakos bűncselekményhez.

A Mérce beszámolója szerint Jámbor a Szikra Mozgalom tagjának „meghurcolását és azt az övező lejáratókampányt” egyértelműen politikai indíttatásúnak nevezte. Szerinte ezt támasztja alá az is, hogy Bayer Zsolt kormánypárti publicista külön cikksorozatot szentelt a baloldali politikai mozgalomnak.

Mint ismert, Február 10-én, egy nappal az 1945-ös budai kitörési kísérlet évfordulójára szervezett megmozdulások előtt a XI. kerületben egy fiatalokból álló csoport tagjai látszólag ok nélkül hátulról, viperával rátámadtak egy férfire, és a biztonsági kamerák szeme láttára brutálisan összeverték.

A magyar férfit szélsőbalos aktivisták verték meg, akik közül többen – a gyanú szerint – Németország különböző tartományaiból, illetve Olaszországból érkeztek Magyarországra. Az ügyben egy 42 éves magyar nőt (monogramja: D.K.) is elállítottak a rendőrök.

D.K.-t február 10-én este otthonában vették őrizetbe, elektronikus eszközeit és több ruháját lefoglalták,és azzal gyanúsítják, hogy részt vett a támadásban. 14 napig volt előzetes letartóztatásban, múlt hét pénteken engedték ki. A nőt a kormánypárti sajtóban név szerint is azonosították, és a róla készült fényképek mellett azt is megírták, hogy a Szikra Mozgalom tagja, amit a szervezet is megerősített.