Őrsi Gergely: szélsőséges ideológiák miatt vertek meg három békés járókelőt

Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség vasárnap délelőtt közleményben jelezte, hogy elfogtak négy embert, akikről azt feltételezik, hogy közük lehet a pénteki incidenshez, amikor a XI. kerületben egy fiatalokból álló csoport tagjai látszólag ok nélkül hátulról, viperával rátámadtak egy járókelőre, és a biztonsági kamerák szeme láttára brutálisan összeverték. A rendőrség azt közölte, hogy egy magyar nőt, egy külföldi férfit, valamint két külföldi nőt állítottak elő. Bár hivatalos forrás ezt azóta sem erősítette meg, többen tudni vélik, hogy az eset összefüggésbe hozható a szombati kitörés napi megemlékezésekkel. A rendezvényre a szélsőjobboldali szimpatizánsok mellett ellentüntetőként antifasiszták is érkeztek szép számmal Budapestre, egyes vélemények szerint antifák lehettek azok is, akik rátámadtak a férfire a XI. kerületben.

Vasárnapi Facebook-posztjában aztán Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere írt arról, hogy szombaton a Széll Kálmán tér és a Szilágyi Erzsébet fasor találkozásánál megvertek három békés járókelőt minden ok nélkül, a támadók tettét pedig csupán szélsőséges ideológiák vezérelték. A bejegyzésből nem derült ki, hogy melyik fél milyen ideológiának hódolt, Őrsi azonban a történteket szintén összefüggésbe hozta a kitörés napi gyűlésekkel. Mint posztjában írja:

„Három éve azért indítottuk el az I. és a XII. kerülettel közös emlékezésünket Budapest ostromára, hogy tisztábban lássunk a történelmet, hogy együtt világossá tegyük, nincs helye a gyűlöletnek Budán.”

A szélsőséges ideológiák, a félelemből táplálkozó téveszmerendszerek mindig a gyűlöletet táplálják.

„Márpedig Budán mindenki békére vágyik, és ezért a békéért mindent meg fogunk tenni. Közösen emlékezünk, hogy múltunk sebei és traumái gyógyulhassanak ahelyett, hogy újabb traumákat és sérelmeket termelnének.”