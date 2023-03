Jámborék jogi és erkölcsi igazságtételt várnak aktivistájuk letartóztatása miatt

Február 10-én, egy nappal az 1945-ös budai kitörési kísérlet évfordulójára szervezett megmozdulások előtt a XI. kerületben egy fiatalokból álló csoport tagjai látszólag ok nélkül hátulról, viperával rátámadtak egy férfire, és a biztonsági kamerák szeme láttára brutálisan összeverték. A magyar férfit szélsőbalos aktivisták verték meg, akik közül többen – a gyanú szerint – Németország különböző tartományaiból, illetve Olaszországból érkeztek Magyarországra. Egy 42 éves magyar nőt (monogramja: D.K.) is állítottak a rendőrök.

D.K.-t február 10-én este otthonában vették őrizetbe, elektronikus eszközeit és több ruháját lefoglalták, azzal gyanúsítják, hogy részt vett a támadásban. 14 napig volt letartóztatásban, múlt hét pénteken engedték ki. A nőt a kormánypárti sajtóban név szerint is azonosították, és a róla készült fényképek mellett azt is megírták, hogy a Szikra Mozgalom tagja, amit a szervezet is megerősített.

A gyanúsítást – legalábbis a terhelt védője szerint – arra alapozták, hogy egy fényképen az aktivista sálja és kabátja hasonlít az egyik támadó sáljára és kabátjára, valamint lájkolt valamit a Facebookon, ami a rendőrség szerint a részvételére utal. – A gyanúsításnak pontosan csak annyi az alapja, ami már a sajtóban megjelent. Majdnem hogy példa nélküli, magam se tudom ezt az abszurd helyzetet hova tenni – mondta a Telexnek Kadlót Erzsébet, az aktivista ügyvédje, hozzátéve, hogy amikor elvállalta az ügyet, számított arra, hogy más bizonyítékok is lehetnek, mert hihetetlennek tartotta, hogy valakit ennyi bizonyíték alapján ennyi ideig tartsanak fogva.

A bizonyítékokra maga a Szikra Mozgalom is óvatosan reagált, közölve, hogy a nő nem beszél idegen nyelveket, nem állt kapcsolatban külföldi antifa szervezetekkel, és a támadás idején még csak Budapesten sem volt. Kadlót is arról beszélt, hogy D.K. semmilyen erőszakos szervezetnek sem tagja. A kabát pedig, ami alapján beazonosították, egy átlagos tömegtermék.

– Az lenne a legfontosabb, ha a hatóságok minél hamarabb tisztáznák az ügyet, és kimondanák, hogy pontosan mi történt.

A Szikra felelőssége pedig az, hogy erkölcsi, morális és jogi elégtételt követeljen, miután kiderült, hogy nem vagyunk érintettek az ügyben

– mondta Jámbor András független parlamenti képviselő, aki a Szikra Mozgalom támogatásával jutott be a parlamentbe arra. A kormánypárti média mind a Szikra Mozgalom, mind Jámbor András támadásban való közvetett érintettségét intenzíven hirdette.

Jámbor András azt mondta a 24.hu-nak, hogy a rendőrség egy nyolc általánost végzett varrónőt tartott fogva ilyen bizonyítékokkal két hétig. Az illető, aki korábban illegális kilakoltatások elleni tüntetéseken vett részt, még idegen nyelveket sem beszél, így nehezen tartaná a kapcsolatot nemzetközi szervezetekkel – tette hozzá.

Ha a Szikrában bárki erőszakos bűncselekményt követ el, ki fogják zárni a szervezetből, de ebben az ügyben a politikai motivációt is hátteret is fel kellene deríteni, mondta Jámbor, aki szerint az elmúlt időszakban végzett munkájuk miatt küldött üzenet ez a letartóztatás. Itt arra utalt, hogy Fizessenek a gazdagok jelszóval a Szikra és Jámbor egy kaszinó és a Félix étterem előtt is élőláncot szervezett, előbbinél a most letartóztatott aktivista is jelen volt. Emellett pedig a végrehajtói kar épületénél is tiltakoztak.

Rátapostunk a rogáni-kocsis mátéi ügyekre, a mostani eljárás pedig egy üzenet.

– nyilatkozta Jámbor. Azt is hozzátette, hogy hivatalos megkeresést vagy tájékoztatást nem kaptak, de ha a Szikrából bárkinek jogi segítségre van szüksége, annak segítenek.