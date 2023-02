Tagadja bűnösségét a szélsőjobbosok elleni támadás miatt őrizetbe vett magyar nő

A szélsőjobboldaliak ellen a hétvégén elkövetett támadások után egy német és egy olasz gyanúsított mellett egy 42 éves magyar nőt is őrizetbe vett a rendőrség. A 444.hu azt írja: úgy értesültek a Szikra Mozgalomtól, hogy a baloldali mozgalom egyik tagjáról van szó.

A Szikra szerdán kora délután még közleményben tagadta, hogy részt vettek volna hasonló támadásokban, az elkövetőkről pedig azt állították, hogy nem ismerik őket, miután több kormányközeli, illetve szélsőjobboldali portál is megnevezte a magyar nőt, akit értesülésük szerint őrizetbe vettek, illetve arról is írtak, hogy személye a Szikra Mozgalomhoz, illetve Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselőhöz is köthető. Utóbbi a Szikra Mozgalom közismert tagja is.

A rendőrség honlapján még hétfőn kiadott közlemény szerint a 42 éves, magyar állampolgárságú, antifasiszta nézeteket valló nőt a lakásán fogták el, és közösség tagja elleni erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, kihallgatták, valamint letartóztatását kezdeményezték.

A rendőrség a Lakmusz kérdésére azt mondta, hogy a nő tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Szikra Mozgalom szerda este közölte, hogy tudomásuk szerint a nő nem beszél idegen nyelveket, nem állt kapcsolatban külföldi antifa szervezetekkel. Úgy tudják továbbá, hogy a helyszínen rögzített képen, az egyik tettesen lévő sál és kabát alapján gyanúsítják. Szerintük a nő azonban nem járt a rendőrség által vizsgált három bűncselekmény idejében a helyszín közelében sem. Élettársának állítása alapján a háromból két esetben tanú is van rá, hogy még csak Budapesten sem tartózkodott. A Szikra állítja, a harmadik cselekmény elkövetése idején is vidéki otthonában volt – egyedül.

Hozzátették, hogy sem a Szikrához, sem Jámbor Andráshoz semmiféle rendőrségi megkeresés nem érkezett, és azt gondolják, hogy a hatóságok joggal nem tartják őket az ügy részének. Végül azt írták, amennyiben kiderül, hogy a Szikra Mozgalom tagja bármilyen erőszakos bűncselekményt követett el, azonnal eltávolítják a tagjaik közül.