Ki mit tud? Megjelent az egészségügy két új irányítójának életrajza

Takács Péter államtitkár helyetteseinek egyike sem orvos.

Mint korábban megírtuk, Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára lecserélték Takács Péter egészségügyi államtitkár két helyettesét. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatban csak nevek szerepeltek, de most a kormány honlapjára felkerültek az új helyettes államtitkárok önéletrajzai. Egyikük sem orvos.

Kiderült, az egészségügy szakmai irányításáért felelős Bidló Judit gyógyszerész, gyógyszerész-közgazdász, info-bionikus mérnök.

Orvoslátógatóként kezdte pályafutását, majd többször is dolgozott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál (OEP), a magánszférában. Volt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója is, de életrajza legérdekesebb része, hogy míg a 2015–2016-os években az OEP/Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) megbízott főosztályvezetője volt, a következő években egyszerű ügyintéző lett, míg 2018-ban ki nem nevezték főigazgató-helyettessé a NEAK-nál, ahonnan most ment át a Belügyminisztériumba.

Az egészségügy finanszírozásáért és fejlesztésért felelős Lengyel László közgazdász, mérlegképes könyvelő. Pályafutását az MTI értékesítési munkatársaként kezdte, főkönyvelőként, SAP tanácsadóként dolgozott több kórházban, a T-Systems Magyarország Zrt.-nél. Igazgatta a Mozaik Gazdasági Szervezetet, osztályvezető volt a BMSK Zrt. Beruházási Ügynökségnél. Januárban Lázár János minisztériumában volt még kormánytisztviselő, onnan került át helyettes államtitkárnak Pintér Sándor tárcájához.

Néhány napja egyébként együtt szerepelt egy szakmai konferencián Tóth László leváltott helyettes államtitkár és utódja, Bidló Judit (a képen) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.