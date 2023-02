Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Minden NATO-haderő szembesül azzal, hogy vízfej alakul ki a magasabb rendfokozatú beosztásokban

A haza igényli, hogy szükség esetén kiálljunk mellette és meg is védjük

– mondta a honvédelmi miniszter a közrádióban csütörtökön.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akit a Magyar Honvédség toborzókampányáról kérdeztek, kiemelte: ugyan a hadsereg folyamatosan várja az érdeklődőket, de most azért indítottak egyéves országos kampányt, hogy ne csak a már a honvédség iránt érdeklődőket érjék el. A fiatalokat a hadseregbe hívják, szövetségbe, a magyar társadalmat pedig egyfajta párbeszédre arról, hogy a haza védelme miért fontos. Azt is be akarják mutatni, hogy a magyar haderő mennyit fejlődött az utóbbi években.

A miniszter szerint a honvédségnek olyan fiatalokra van szüksége, akiknek jó az erőnlétük, nyelveket beszélnek, elszántak a haza védelme ügyében, és részt akarnak venni az élményben, amelyet az ehhez a közösséghez tartozás jelent. Hangsúlyozta: minden szakma képviselői megtalálhatják a helyüket a hadseregben, ráadásul többfajta módon lehet csatlakozni, hivatásosként, akár egy egész életen át vagy a tartalékos rendszerben, alkalmanként szolgálva.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a hadsereg fiatalításáról azt mondta, az a missziókban tapasztalatot szerzett, NATO-iskolában képzett, sok év óta szolgáló, fizikailag kiemelt állapotban lévő tisztek, altisztek előbbre jutásának lehetőségét jelenti.

A miniszter korábban megerősítette, hogy elküldenek a honvédségtől több száz magas rangú katonai vezetőt. Emlékeztetett arra:

minden NATO-haderő szembesül azzal, hogy „felduzzad, egyfajta vízfej alakul ki” a magasabb rendfokozatú beosztásokban.

Mint mondta, a kormány lehetővé tette, hogy a 45 évüket betöltött, 25 éves szolgálati viszonnyal rendelkezők méltó módon, a honvédelmi szolgálati juttatással kiléphessenek a civil életbe, utat engedve a fiataloknak.

(MTI)