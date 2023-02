Elveszti egyik állását Sarka Kata

Megszűnik a titokzatos ingatlanos cég, amelyiknek éveken át a celeb volt az ügyvezetője.

Tavaly szeptember 1-jén végelszámolást indított a Smart Development Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Kft., amelynek ügyvezetését a NER celebuniverzumának egyik állócsillaga, Sarka Kata látta el 2017. május vége óta. A társaság tulajdonosa kezdetben egy tápiósági illetőségű vállalkozó volt, aki 2017 elején kiszállt, helyére egy Seychelles-szigeteki offshore-központban bejegyzett cég lépett, bizonyára meglátva a hatalmas üzleti lehetőséget az abban az évben 474 ezer forintos veszteséget termelő vállalkozásban.

Sarka (aki egy ideig luxemburgi címmel volt megtalálható a cégnyilvántartásokban, tavaly július óta azonban már egy budapesti cím szerepel a neve mellett) szerepe a társaságban találgatásokra adott okot a sajtóban, kivált, hogy a mai napig homály fedi a főtevékenységként saját tulajdonú ingatlanok adásvételével foglalkozó cég hátterét, működésének célját. Nem úgy az egyéb céges érdekeltségeinél, ott tiszta a kép: reklám- és médiaipari vállalkozásai – amelyekben tehát kimutathatóan tulajdonosként is jelen van, szemben a Smart Developmenttel – üzletileg értékelhető eredményeket értek el az elmúlt években. Már ami a pénzügyi eredményeket illeti, mert bár valóban elképesztő jövedelmezőségű például a Rogán Antal miniszter korábbi feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával közösen birtokolt Top News Hungary Kft. a maga 1,3 milliárd forintos adózott eredményével – amit az eredménytartalékkal kiegészítve ki is fizettek maguknak osztalékként –, a kiadó ráhatása a médiapiacra finoman szólva is korlátozott, az általuk üzemeltetett oldal látogatottsága jóval alatta marad a legnagyobb portálokénak.

A Smart Development felett az utóbbi időben gyűlni kezdtek a viharfelhők: utolsó éves beszámolóját a 2020-as év után adta le (abban 141 ezer forintos adózott eredményről számoltak be az egy évvel korábbi 3,4 millió forint után), vagyis adós maradt a 2021-es mérleggel. Ezt a mai napig nem tette közzé. Ettől vélhetően nem független, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal követeléskezelési osztálya 2022 januárjában végrehajtási eljárást indított a cég ellen, amire a költségvetést megillető adók befizetésének elmaradása esetében szokott sor kerülni. Ami a 2020-as mérlegből kiindulva nem lehetett horribilis összeg: abban az évben összesen 21 ezer forint társasági adót fizetett a Smart Development, és az egy szem alkalmazottja utáni 157 ezer forintos bérjárulék sem nevezhető vállalhatatlanul nagy tehernek. Mindenesetre ezen események láncolata vezethetett el a cég végelszámolásához.

Sokat elárul a cég működtetési környezetéről, hogy miközben évente 10–11 millió forintos árbevételük keletkezett, a kötelezettségeik bőven meghaladták a 300 millió forintot: 2019-ben a hosszú lejáratú kölcsöneinek összege 350 millió forint volt, ami 2020-ra lenullázódott, ugyanakkor abban az évben a rövid lejáratú kötelezettségei között tartottak nyilván 373 millió forintot. Ebből közel 370 milliót kölcsönként jelöltek meg a beszámolójukban. Olybá tűnik tehát, hogy a cég létezésének valódi célja ezekben az ügyletekben nyilvánulhatott meg.