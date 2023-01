Jövő héten lehűlés érkezik, holnap viszont 10 fok is lehet

Arról ír az idokep.hu, hogy lehűlés várható a jövő héten. „Változékonyan, de viszonylag még enyhe idővel telnek február első napjai. A szél gyakran lesz erős, helyenként viharos, és több helyen több alkalommal is számíthatunk záporokra, hózáporokra, sőt pénteken egy melegfront is elérheti az országot, ami vegyes halmazállapotú csapadékot hozhat magával.” Az előrejelzés szerint a jövő hét elejére egy blokkoló anticiklon épülhet ki Európa északi, északnyugati területei fölött utat nyitva az észak-északkelet felől érkező hideg, fagyos légtömegeknek. Ez annyit jelent, hogy térségünkben is komolyabb lehűlés körvonalazódik,jövő héten bizony olyan tájai is lehetnek az országnak, ahol egész nap fagyhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelent és szerint azonban holnap még azonban enyhe idő várható. Elszórtan, szerda napközben átmenetileg több helyen várható záporeső; a havas eső záporok, hózáporok esélye egyre inkább északkeletre szorul, majd szerdán már inkább csak a hegyekben lehet halmazállapot-váltás.