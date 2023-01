Kilenc százalékot vesztett a Fidesz április óta

Lassan, de folyamatosan veszti a támogatóit a Fidesz-KDNP: az előző hónaphoz két, az áprilisi választáshoz képest pedig kilenc százaléknyi választó morzsolódott le a szavazóbázisából – derül ki a Republikon legfrissebb kutatásából, ami a Telexen jelent meg.

A kutatócég elemezése szerint a gazdasági válság és a közoktatás helyzete miatt pártolnak sokan a kormánypártoktól.

– Azok a bizonytalan szavazók, akiket a Fidesz-KDNP tavasszal mozgósítani tudott, szépen lassan elszállingóztak. Ők azok, akiket kormánypárt a választások előtti háborús kommunikációval, pénzosztással, választási ígéretekkel győzött meg – állapította meg a Republikon.

A Fidesztől elszivárgó választópolgárok a bizonytalanok táborát gyarapítják, már 30 százalékot tesznek ki, már majdnem annyian vannak, mint a fideszesek. A Fidesz ugyanis minden nehézség ellenére továbbra is magabiztosan vezeti a pártok népszerűségi listáját, a teljes népességből 32 százaléknyian szavaznának rá. Ebből az is következik, hogy az ellenzék továbbra is képtelen profitálni a Fidesz gyengüléséből, lényegében stagnálnak: a DK egy százalékpontot nőtt, 14 százalékot, a Mi Hazánk pedig ugyanennyit gyengült, hat százalékon áll most.

A biztos szavazók közül a Fidesz 45, a DK 20, a Mi Hazánk 9, a Momentum és az MSZP 6-6, a Jobbik 5 százalékon áll, ezek a pártok jutnának be a parlamentbe a Republikon szerint, ha most lennének a választások , az LMP, a Párbeszéd és az MKKP pedig nem kerülne be.