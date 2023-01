„Négy év alatt összesen két faszos képet kaptam”

Miközben 12 évesen már lehet szexelni Magyarországon, és pár kattintással elérhető az ingyen pornó, gyakorlatilag alig létezik szexuális felvilágosítás. Ezt a hiányt próbálja pótolni Jámbor Eszter, aki a közösségi médiát használja arra, hogy a szex témáját kirobbantsa a tabuból. Legnépszerűbb posztjairól, meghökkentő adatokról, óvszert osztogatni félő tanárokról, elzárkózó szülőkről és péniszméretről is beszélgettünk az újságíróból lett kommunikációs szakemberrel.

„Az én vaginám nem így néz ki. Az egyik ajakizém hosszabb, mint a másik” – veti fel teljes természetességgel, de azért félénken a Sex Education sorozat kamaszkorú Aimee-je a Jean Milburn szexterapeuta irodájában található vagina modellt nézegetve. A Gillian Anderson által alakított Jean a maga természetességével, szakértelmével és empátiájával szintén két mondatban elmagyarázza a női szexuális anatómiát és oszlatja el a kérdező kételyeit: „A külső rész a szeméremtest, az ajakizé pedig a szeméremajak. Lehetnek bármilyen alakúak, méretűek és színűek.”

A népszerű sorozat párperces jelenete sok millió nézőnek adhatott pontos ismeretet a női nemi szervről és törte fel a körülötte lévő tudástabut (megjegyzendő, hogy a jelenet többi, a fiatal lány buszon átélt szexuális zaklatásának traumájáról és annak feldolgozásáról szóló része is kiváltotta a szakemberek és a nézők elismerését). Valami ilyesmi volt Jámbor Eszter szándéka is, aki 2018 végén bátor és egyedi vállalkozásba kezdett: Szexsuli néven szexedukációs blogot indított, hogy később a közösségi média platformjain olyan tartalmat terjesszen, ami érthetően és problémacentrikusan áll a szex témájához, amiről sokan egész életükben nem is mernek nemhogy kérdezni, de beszélni sem.

Azért indult a Szexsuli, mert úgy éreztem, nincs magyar nyelven olyan szexedukációs oldal, ahol nem távoli, orvosi nyelven beszélnek a szexről. Az is zavart, ha éppen túl bulvárosan írtak róla – magyarázza Jámbor Eszter, miért érezte szükségét egy középutas megoldásnak.

Az volt a célom, hogy amit korábban nem tudtam, majd később megismertem, kürtöljem szét. Mert, ha ezeket az információkat a szülők nem tudják otthon továbbadni, és az iskolákban sem lehet hozzájutni a szexszel kapcsolatos tudnivalókhoz, akkor marad az internet, és a felhasználóra van bízva, hogy onnan mit szed ki magának

– teszi hozzá.

Blogján, a nemrég letiltott Instagramján és TikTokján nem szexpózokat tanít, hanem nyitottságra ösztönöz és kritikai gondolkodásra buzdít arról, mit csináljunk vagy mit ne csináljunk.

Mielőtt 2018 végén megírta és publikálta az első írását arról, hogy Mozart szerette a seggre pacsit, néhány ismerősétől kapott olyan visszajelzéseket, hogy ez így biztosan nem fog működni, mert senki nem mer majd hozzászólni, hiszen túl ciki a téma. Eszter viszont azt gondolta, akkor is megpróbálja, és jól döntött: ma már 8 ezer felett jár az Instagram-követőinek száma, és akad egymilliós nézettségnél járó TikTok-videója is.

A blogról azért váltott a közösségi médiára, mert rájött, sokkal több embert – főképp fiatalt – tud elérni rövidebb, lényegre törőbb posztokkal. Kép és hozzá néhány sor – ez lett a mostanra érvényes információfogyasztás bevált receptje Eszter szexedukációs tartalmainak esetében is. Így a pajkos fantáziájú Mozarthoz hasonló, kifejtősebb tartalmak helyett rövidebb, de közérthetőbb szövegek, videók, grafikák születtek Instagramra, mostanság pedig már a TikTokra is.

Magam is csodálkozom azon, hogy negyedik éve csinálom, és nagyon kevés negatív komment érkezett. Ennyi év alatt összesen két faszos képet kaptam

– mondja Eszter annak bizonyítékaként, hogy a téma ellenére normálisan fogadják az írásait és a felvetéseit.

Pedig a bejegyzései bővelkednek sikamlós témákban. Csak néhány példa Eszter TikTok-videói közül:

Mi az, amit minden nő szeret az ágyban? (Csiklóizgatás.)

Ha lelankad a fiú az óvszertől, mit érdemes kipróbálni? (Egyedül gyakorlás.)

Hogyan ne tettessük az orgazmust? (Őszinte kommunikáció.)

Mit lehet a pornóból tanulni? (Nagyjából semmit.)

Nemcsak a ki-be, ki-be számít

Eszter korábban újságíróként dolgozott, jelenleg kommunikációs szakemberként, így nemcsak a tartalmak megírására fordít figyelmet, hanem olvasói kérdésekre, felvetésekre is körültekintően válaszol. Induláskor főképp kommunikációs tanácsokat kértek tőle: hogyan fejezze ki magát, nem meri elmondani, nem mer szakítani. Idővel egyre több lelki kérdést is kapott, ez ráébresztette arra, hogy a szex lelki oldala sokakat foglalkoztat. Eszter figyel arra, hogy alátámasztott információkat adjon tovább, így a válaszaiban előre bekészített cikkeire irányítja kérdezőit, de, ha szükséges, szakemberhez is elnavigálja őket.

Sokan önbizalommal kapcsolatos témákban keresik meg: nem mer szakítani, nem meri megmondani, mit szeretne és mit nem a szexben. Számos kérdést kap a fájdalmas szexszel kapcsolatban is. A férfiak jellemzően a péniszük méretéről érdeklődnek: hogyan lehet növelni, mekkora az átlag, illetve az övé megfelelő méretű-e.

Az egyik legmeghökkentőbb kérdés, amit e témakörben kapott, az volt, hogy a kávét citromlével összekeverve, majd a péniszre kenve növelhető-e a méret?

„Őket a YouTube-videómra irányítom, ami arról szól, miért nem számít a farok mérete” – mondja Eszter, aki leírja nekik, hogy az is számít, ha foglalkoznak a nő csiklójával is. „Ezt általában a férfiak nagy része nem szokta, mert nem tudja ezt az információt, de sok nő sincs tisztában ezzel. Pedig a kutatások szerint az orgazmushoz a nők háromnegyedének csiklóizgatásra is szüksége van, nem csak a ki-be, ki-be mozdulatra” – mondja Eszter.

A Szexsulihoz szép számmal érkeznek személyes történetek is. Például arról, hogy egy lány szereti a hónaljakat szagolgatni, de mindenki kigúnyolja ezért. A történetéből poszt lett, amire Eszter csupa pozitív üzenetet kapott, és kiderült, többeknek van hónaljszagolgatási fétisük, csak kevesen merik felvállalni.

Az emberek leginkább a »nem vagy egyedül« érzést keresik a Szexsulin, és én is ezt próbálom feloldani. Nem vagy egyedül semmivel, biztos, hogy másoknak is megfordult a fejében az, ami a tiedben is

– biztatja olvasóit a kommunikációs szakember, aki azért azon elszomorodik, hogy rendszeresen megkapja a kérdést lányoktól: terhes lehet-e attól, ha a pasija óvszer nélkül beleélvezett?

Ha valaki gyerekkorában vagy fiatalon nem tanulta meg az alapvető információkat a szexről, és nincs felvértezve ezzel a tudással – mondja Eszter –, akkor később sem fogja magától megismerni, viszont egy csomó prekoncepció és tévhit alapján fog szexelni, ami veszélyezteti saját és mások egészségét is.

Nincs könnyű dolga annak, aki a közösségi média felületein próbál felvilágosítani. Eszter azt mondja, a blogban sokkal szabadabban tud fogalmazni – úgy, ahogy haverokkal, barátokkal beszélgetünk róla –, és ez a közvetlen stílus az, ami leveszi a témáról az orvosiasságot.

A közösségi média azonban egy másik világ. Hiába ér el több embert, már nem írhatja azt, hogy punci vagy farok. Aki a közösségi médiában szexedukációról ír, folyton vékony jégen jár, mert tényleg nem mindegy, hogyan fogalmazza meg a mondandóját, milyen képpel illusztrálja azt. És mivel alapvetően a mesterséges intelligencia határozza meg, mi az a tartalom, ami nem helyénvaló, könnyedén mellécsúszhat a dolog: például dildónak nézi egy kamera objektívét, vagy Eszter esetében egy mellrákról szóló, stockfotóval illusztrált posztot „zavarónak” tart, és letiltja az egész Insta-fiókot.

Közben pedig a Victoria Secret Instáján senki számára nem zavaróak a csipkés melltartókból és alsóneműkből kilátszó intim testrészek. De nem tiltja le annak a pókergyőztesnek az oldalát sem, aki arról posztol képet, hogy pezsgőt iszik a tangás lányok fenekéről

– mutat rá a közösségi média működésének anomáliáira Eszter. A TikTok még az Instánál is szigorúbb: becsomagolt óvszert sem lehet mutatni.

Nincs szexedukáció, de 11 évesen már pornót néznek

Jámbor Eszter családjában viszonylag nyílt kommunikáció volt a szexről, és kapott témába vágó könyveket is, ezek segítették abban, hogy megtalálja a témához illő könnyedebb és érthető nyelvezetet. Sokan viszont azt mesélik neki, hogy egyáltalán nem volt szó otthon a szexről.

Eszter tapasztalata szerint a családon belüli kommunikáció nem korfüggő: most is vannak olyan szülők, akik nem hajlandók erről a témáról beszélni, miközben évtizedekkel ezelőtt is akadt olyan, aki nyíltan beszélt erről a gyerekével. 2022-ben is vannak merev szülők, mint annak a 18 éves lánynak, aki azzal kereste meg Esztert, hogy nagyon mérges a szüleire, mert nem engedték, hogy 13 éves korában ingyenesen megkapja a HPV-oltást.

A vallásos szülők azzal érveltek neki, hogy úgyis egyetlen szexuális partnere lesz egész életében, ezért szükségtelen az oltás.

Eszter szerint ez a példa is mutatja, nem lehet azt mondani, hogy ma már sokkal jobb a helyzet, bezzeg a 80-as években rosszabb volt. Inkább azt tartja meglepőnek, hogy nincs igazán változás a szexről való beszédben, és ennek káros hatása a tinédzserterhességek számában köszön vissza. Az Eurostatnak a tinédzserterhességről 2017-ben közzétett statisztikája szerint a felmérésben szereplő 25 ország közül Azerbajdzsánban a legmagasabb az arány a kontinensen: ott az élveszületések csaknem 11,4 százaléka 20 év alatti anyáknál fordul elő. Magyarország a 7. helyen áll: a szülések 6,5 százalékát regisztrálják húsz évnél fiatalabb nőknél.

Eszter azért is látja a felvilágosítás, ismeretterjesztés fontosságát, mert ma már bárki számára – a gyerekeknek is – nagyon könnyen elérhető az ingyenes pornó. Erről a Hintalovon Alapítványnak vannak megdöbbentő statisztikái 2019-ből: a 7–10 éves gyerekek harmadik leggyakoribb keresőszava a pornó, a magyar gyerekek pedig átlagosan már 11 évesen látnak ilyen tartalmat.

Eszter mindezek ellenére azt vallja, nem a pornót kell betiltani, hanem erős, könnyen érthető, világos információkat tartalmazó ismeretterjesztést kell mellé tenni. Számokkal kimutatható, hogy azokban az országokban, ahol ez működik, ott kevesebb a tinédzserterhesség és a nemi betegségek előfordulása.

A Szexsuli követői között számos tanár is akad, ennek ellenére Eszter azt mondja, az iskolai felvilágosítás siralmas állapotban van, amit megint egy újabb szomorú példával illusztrál. Megkereste egy tanár azzal, hogy a gyerekek névtelenül, cetlikre felírt kérdéseket tennének fel Eszternek, aki a blogján egy nagyobb írásban adott volna teret a válaszokra. Az iskola igazgatója azonban nem adott erre engedélyt. Egy másik tanár azzal kereste meg, hogy rengeteg óvszert kapott egy gyártótól, de nem meri odaadni a gyerekeknek, nehogy feljelentsék őt, ezért inkább továbbadta azokat Eszternek.

Hiába állnak ellen az iskolák, a gyerekek információhoz akarnak jutni, és a felvilágosítás hiányában azt élik meg, hogy a szex tilos és tabu dolog. Ez azonban nem gátolja meg őket abban, hogy ne az interneten szerezzenek információt róla, ezért is lenne fontos ellensúlyként a könnyen érthető, sokakat érintő problémákkal és kérdésekkel foglalkozó szexuális ismeretterjesztés

– hangsúlyozza Eszter.

A videók és a bejegyzésekre érkező reakciók is azt sugallják, nem szélmalomharc Eszter munkája, és az is tanulságos számára, hogy a legegyszerűbb témák a legnépszerűbbek:

miért ajánlott pisilni szex után,

lehet-e menstruáció alatt szexelni,

milyen fogamzásgátlási módszerek vannak.

A TikTokon nyáron volt egy „robbanása”, amikor arról tett ki egy rövid edukációs videót, hogy miért nem feltétlenül jó vízparton szeretkezni.

Hasonlóan népszerű volt és komoly visszhangot kapott az a posztja, amely azt firtatta, hány évesen lehet legálisan szexuális kapcsolatot létesíteni Magyarországon. Mindenki dobott egy hátast ettől a videótól – emlékszik vissza Eszter. Nem csoda, mert a szabályozás tényleg meghökkentő:

a szex már 12 éves kortól legális, ha a partner is 18 éven aluli, 14 év felett pedig beleegyezéssel bármilyen korú emberrel lehet szexuális kapcsolatot létesíteni. 16 éves kortól pedig szülői engedéllyel már házasodni is lehet. Viszont ha egy 19 éves srác a számítógépén a 17 éves barátnőjéről, a lány beleegyezésével meztelen képeket tárol, akkor bűncselekményt követ el, és pedofilnak számít.

A nemi betegség démona

A felvilágosítás hiánya, a szülők és iskolák merevsége ellenére Eszter azért tapasztal pozitív változást is a felfogásban. A fiatalabb generációnál például már elfogadott, hogy a fogamzásgátlókat megosztva fizetik. „Biztos van olyan férfi, aki nem kedvel, mert beszéltem már rá több nőt arra, hogy felezzék meg a költségeket” – mondja Eszter, aki fontosnak tartja azt is, hogy már vannak a szex-ismeretterjesztés témájára nyitott cégek, és arra is lát esélyt, hogy a téma bekerüljön a mainstream médiába is.

Jámbor Eszter ma már teljesen biztos abban, hogy jó úton jár, és szükség van arra, amit csinál. Amikor a fiókját letiltotta az Instagram, csinált egy újat Testsuli néven. Mindössze két hét alatt a nulláról visszaépült az azóta visszakapott Szexsuli közössége, sőt követőinek száma is emelkedett, és most már a nyolcezret is meghaladja.

Eszter már azt érzi, hogy túlnőtt rajta a feladat, és tovább kell képeznie magát: művészetterapeuta képzésre jár, hogy valódi lelki segítséget nyújthasson például a szexuális szorongás témakörében.

Új témákat is be akar emelni a Szexsuliba, amiről azt mondja, nem egy női oldal, ő mindenkihez próbál szólni, mert a szexualitás közös dolog. Azt azonban belátja, hogy neki is jobban nyitnia kell a férfiak érdeklődési témáira és problémáira, így azt tervezi, hogy a jövőben olyan „maszkulinabb” témákat is feldolgoz, mint a vazektómia vagy a potencianövelők.

Az utóbbi időben nagy figyelmet fordít a szex témájában is külön tabunak számító, sőt démonizált nemi betegségekre. A szex jó dolog – gyakorlati tanácsok: hogyan ne legyél nemi beteg! címmel szakemberekkel közösen összeállított egy online elérhető kiadványt, aminek fő állítása, hogy káros tévhitek alapján szexel a magyarok többsége, például többen a leendő szexuális partner külalakja alapján döntik el, hogy hordozhat-e nemi úton terjedő betegséget vagy sem. Sokan azt is gondolják, hogy a szexnek csak bizonyos formái közben lehet ilyen betegségeket elkapni, miközben a szex bármelyik formája fertőző lehet.