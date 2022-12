Előbb feleségét, majd magát lőtte le egy idős férfi Ősiben

Egy – feltehetően engedély nélkül tartott – lőfegyverrel lőtte le feleségét a férj, majd magával is végzett a Veszprém megyei Ősiben csütörtök délután, közölte a rendőrség a honlapján.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 2022. december 29-én 14 óra 21 perckor a 81 éves ősi lakos telefonon értesítette hozzátartóját, hogy a családi házuk udvarán álló garázsban lelőtte a 78 éves feleségét, majd magával is végezni fog, mely ígéretét be is váltotta. Az idős házaspár holttestére a járőrök találtak rá, miután a családtag telefonon értesítette a rendőrséget.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A Veolnak Kotzó László, a település polgármestere azt mondta, mélyen megdöbbentette a tragédia és felfoghatatlannak tartja, ami az idős párral történt. Hozzátette, tudomása szerint az asszony beteges volt és ápolásra szorult.