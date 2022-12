Autóklub: Túltolja az autómentes Lánchíd ötletét a főváros

Budapest nem engedheti meg magának, hogy csaknem három kilométer hosszon a Dunán ne lehessen személyautóval átkelni – idézi az M1 aktuális csatorna szombati műsorában elhangzottakat az MTI.

A műsorban Kovács Kázmért, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnökét kérdezték, aki azt mondta, a közlekedéssel összefüggő problémákat mindenki megérzi, és

mindenki úgy látja, hogy túltolja az ezzel kapcsolatos elképzeléseket a főváros.

Kiemelte: a főváros a Dunán való kevés átkelési lehetőség közül venné el az egyiket. Mint fogalmazott: a közlekedés annyira fontos, mint a kenyér, és ha ezzel problémák adódnának, akkor sokak élete lehetetlenülne el. Arra a kérdésre, mi történne, ha a pesti alsó rakpartot és a Lánchidat is lezárnák, azt válaszolta, reméli, ez nem fog megtörténni. Hozzátette, jelenleg hivatalosan több alternatívát is vizsgál a főváros: még a Szabadság híd lezárása is szóba jött, de a Magyar Autóklub azt is ellenzi.

Az elnök azt mondta, bíznak abban, hogy a főváros rájön, minden ilyen „kísérletezgetés” kontraproduktív, mert ellentmond a városzöldítési terveknek. Az autósok ugyanis egy budapesti híd lezárásával körülbelül 30 ezer kilométerrel többet kénytelenek autózni– fűzte hozzá.

A felújított Lánchidat pénteken a buszok, a taxik, a motorosok és a kerékpárosok számára nyitották meg, a gyalogosok a tervek szerint a jövő nyár végétől használhatják. Karácsony Gergely főpolgármester az eseményen azt mondta, a híd végső forgalmi rendjéről a budapestiekkel együtt kívánnak dönteni, valódi közéleti viták lefolytatása után. (MTI)