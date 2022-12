Letartóztattak egy hajléktalant, mert ellopott nyolc konzervet a szigetmonostori nyaralókból

Letartóztattak egy 38 éves hajléktalan férfit, mert több hétvégi házba is betört, hogy ennivalót lopjon magának. A konzerveket lopó férfi azt mondta a szentendrei rendőröknek, hogy másfél éve él a Duna partján felállított sátrában, és se munkája, sem pedig jövedelme nincs. Most börtönben töltheti az ünnepeket.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint F. Roland egy éjszaka alatt három szigetmonostori hétvégi házat is meglátogatott decemberben. A zsaruk az egyik tulaj bejelentésére indultak meg, és az egyik helyszínen hagyott cipőnyoma alapján azonosították és el is fogták a sátrában az elkövetőt, aki a három mellett két tavalyi betörést is elismert. A mostani betörései elsősorban rongálási károkat okoztak:

nem vittem el semmit, mert nem találtam kaját

– mondta a kihallgatásán. A kézzel betört ajtó, ablak, vagy éppen a vállal befeszített ajtó javíttatási költségei meghaladják a 100 ezer forintot.

Hét-nyolc konzervet zsákmányolt a két tavalyi akciójakor, a kukorica, csicseriborsó, ananász és paradicsomkonzervek mellett három májpástétom landolt a zsebében

– közölte a rendőrség. A munkanélküli férfit lopás vétségével gyanúsították meg, és a bíróság elrendelte a letartóztatását. A további eljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.