Kirúgással fenyegettek egy szombathelyi tanárnőt is

Szombathelyen egy tanárnő pont olyan fenyegető levelet kapott a tankerületi központtól, amilyet a fővárosban már számos alkalommal kiosztottak pedagógusoknak, köztük olyanoknak is, akiket azóta eltávolítottak az állásukból.

A Nyugat.hu azt írja, hogy a november 18-ára meghirdetett országos sztrájkba Vas megyei iskolák is beszálltak, köztük az a szombathelyi intézmény is, ahol a most megfenyegetett tanárnő dolgozik. Szecsődi Tímea – aki a lapnak nem kívánta felfedni, melyik iskolában tanít – néhány kollégájával együtt kezdett polgári engedetlenségbe, több másik kollégával együtt pedig sztrájkba.

A tanárnő a lap szerint már november 15-én nem tartotta meg az óráit, előtte pénteken, 11-én pedig egy levelet is átadtak kollégáival az iskola igazgatójának, melyben tájékoztatták arról, hogy polgári engedetlenséggel és sztrájkkal csatlakoznak az országos megmozdulásokhoz.

Minden alkalommal, amikor országos sztrájkot hirdettek meg, az előző tanév január 31-től kezdve csatlakoztam kollégáimhoz. Lehetőségeimhez mérten a különböző megmozdulásokon is ott voltam. Eddig két napot polgári engedetlenkedtem

– ismertette a körülményeket a tanárnő.