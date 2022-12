Helyettes államtitkár: Sok pedagógusnak furcsa, hogy amikor órát kell tartani, az munkaidőnek számít

Ismeretes, hogy furcsa nagyon sok pedagógusnak, hogy az a négy óra, hat óra, amit oktatással kell tölteni, az munkaidő. És tudom, hogy elveszi ez az idő azt az időszakot, amikor ő különórát tud adni diákoknak 6-7-8 ezer forintért óránként, de mégis, ha ő jelentkezett abba az iskolába, hogy ő tanítani fog, hát a minimum, hogy azt úgy valahogy elvégzi. És a szabadidejében meg persze, menjen akkor oktatni meg keresse a pénzt, meg mindent csinálhat,

mondta egy október 19-én tartott konferencián Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára. A 444 által észrevett előadás idején már öt tanárt kirúgtak polgári engedetlenség miatt és közeledett az október 23-i tüntetés is.

Ennek apropóján Hajzer azt mondta: „ezt a kialakult helyzetet, ami most jelenleg van, nem úgy kell elrendezni, hogy akkor nem járunk be órára, mert ez olyan fura nekünk, akik dolgozunk, hogy én mérnök vagyok egyébként, és akkor én kicsit sérelmezném, ha valaki polgári engedetlenséget folytatna… Hanem hát, bocs, jöjjön be, dolgozzon, oszt’ utána váltson munkahelyet.”

De egyébként tüntessen persze, hát itt szabad tüntetni, meg mindent szabad csinálni. Tényleg mindent szabad. De azt kell megérteni, hogy más a munka, és van sztrájk is meg minden, és le van korlátozva, ez világos, meg minden. De én mint informatikus azt tudom mondani, hogy fura helyzet van ezzel, tényleg.

Az 1981-től 2010-ig a rendőrségen, majd belügyi osztályvezetőként, 2014-től pedig helyettes államtitkárként dolgozó Hajzer szerint azt senki nem mondja, hogy a pedagógusok sokat keresnek, de nem a Belügyminisztérium hibája, hogy nem emelik a fizetésüket: