Választás 2022: a kormány visszaélt a személyes adatokkal egy jogvédő szervezet szerint

A 2022-es országos választási kampány során a magyar kormány visszaélt a személyes adatokkal, ezzel aláásta a magánélet védelmét, és még inkább a Fidesz felé billentette az amúgy is egyenlőtlen játékteret – olvasható a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet csütörtökön közzétett jelentésében.

A 85 oldalas jelentés szerint a kormány a Fidesz kampányüzeneteinek terjesztésére újrahasznosította azokat az adatokat, amelyeket a különfélde szolgáltatásokért folyamodó emberekről gyűjtött. A HRW megállapította, hogy elmosódtak a határok kormányzati és kormánypárti erőforrások között – beleértve az adatokat is –, az pedig, hogy a kulcsfontosságú intézményeket elfoglalta a kormány, a Fidesz számára előnyös törvények szelektív végrehajtásához vezetett.

Deborah Brown, a HRW vezető technológiai kutatója azt mondta:

Azzal, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében gyűjtött személyes adatokat az emberek politikai kampányüzenetekkel való bombázására használták fel, elárulták a bizalmat és visszaéltek a hatalmukkal.

A szervezet példaként említi a koronavírus elleni oltás regisztrációhoz használt kormányzati weboldalt: az ott megadott elérhetőségekre a Fideszt támogató üzeneteket, leveleket küldtek. De ugyanilyen problémás az is, hogy a kormány a Fidesz kampányüzeneteinek terjesztéséhez újra felhasználta azokat az adatokat, amelyeket azoktól gyűjtött, akik adókedvezményt igényeltek, vagy kötelező kamarai tagságra jelentkeztek.

A HRW több interjút is készített olyanokkal, akik nem gondolták, hogy a vakcina weboldalán történő regisztrációval beleegyeztek más kormányzati kommunikáció fogadásába, és felháborította őket a regisztrációs adatok politikai és választási kampányra való felhasználása. Úgy érezték, hogy a kormány kihasználta őket a világjárvány különösen kiszolgáltatott időszakában.

A Human Rights Watch ezzel együtt az ellenzéki pártoknál is problémákat talált. Megállapításuk szerint náluk nem volt átlátható a személyes adatok feldolgozása, ami a magánélet sérelmének kockázatával járt. Ugyanakkor a kormánypárttal ellentétben nem talált bizonyítékot arra, hogy az ellenzéki pártok adatkezelése tisztességtelenséget okozott volna a választási folyamatban.

A jelentésben kitérnek arra, hogy a politikai pártok – más országokhoz hasonlóan – Magyarországon is az adatvezérelt kampányba fektettek be: részletes választói adatbázisokat hoztak létre, online petíciókat és konzultációkat indítottak adatgyűjtés céljából, online politikai hirdetéseket vásároltak, chatbotokat vetettek be a közösségi médiában, és közvetlen kapcsolatot tartottak a választókkal és a támogatókkal robothívások, tömeges SMS-üzenetek és e-mailek útján. A HRW álláspontja szerint ezek a módszerek jelentős hatással vannak az emberi jogokra, többek között a magánélethez való jogra.

A szervezet ajánlása szerint Magyarországnak ki kell küszöbölnie az emberek adatainak politikai kampányokhoz való felhasználásával kapcsolatos hiányosságokat. Különösen azt kellene biztosítania, hogy a jogi és intézményi keretek egyértelműen tiltsák a közigazgatási forrásokkal való visszaélést, beleértve az állampolgároktól gyűjtött személyes adatokat is. Az olyan állami intézményeknek, mint az igazságszolgáltatás, a választási igazgatási szervek és az adatvédelmi hatóság, valóban függetlennek, pártatlannak és a kormánypárt visszaéléseitől elszigeteltnek kell lenniük.

Hozzátették, hogy a magyarországi politikai pártoknak átláthatóbbnak kellene lenniük azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtik és dolgozzák fel a választók adatait, és demonstrálniuk kellene, hogy komolyan veszik az emberek magánéletének tiszteletben tartására vonatkozó felelősségüket.

A HRW megjegyzi, hogy november 14-én levélben keresték meg a magyar kormány képviselőit, hogy kommentálják a jelentés főbb megállapításait, de december 1-jéig nem kaptak választ.