Betekinthetett az ellenzék Mr. Oroszország és az egykori ITM szerződésébe, és elámult

Valamit tudhat Klaus Mangold, a Paks 2 bizniszben is közvetítő Mr. Oroszország: számára fantasztikusan előnyös és a magyar adófizetők számára borzasztó előnytelen szerződést kötni a Fidesz-kormánnyal legalábbis biztosan képes

– írta Facebook-bejegyzésében Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke, országgyűlési képviselő, aki Jávor Benedekkel együtt betekinthetett Mangold nyolcmilliárdos kormányzati szerződésébe.

A politikusok az egykori Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Mangold Consulting Gmbh. között megkötött, a közbeszerzési kötelezettség alól mentesített és mindeddig titkolt szerződéshez és a módosításához egy iratbetekintés során férhettek hozzá. A dokumentum nyilvánosságra hozását a minisztérium ugyanis megtagadta, jóllehet a szerződés nem minősített adat.

Mangold a Liszt Ferenc repülőtér megvásárlásának kormányzati tervében kapott szerepet. Az már eddig is ismert volt, hogy 2021 decemberében a Palkovics László vezette ITM leszerződött a tanácsadói feladatra Mangold cégével, most azonban előkerült a teljes szerződés és annak 2022. január 17-én kelt módosítása is.

A szerződést elképesztőnek nevező Tordai szerint az derült ki, hogy a megbízott cégnek nem kell jogi, adózási, műszaki kérdésekben tanácsokat adnia, elég, ha informálja a minisztériumot a jogszabályi és politikai környezetről, az eladókról és a lehetséges partnerekről, és „akár még megbeszéléseket is segítenek nyélbe ütni, ha a jelenlegi tulajdonosok egy miniszterrel nem, csak egy gyanús közvetítőcéggel hajlandóak szóba állni”.

Mindezért az eredeti szerződés szerint 2 090 000 euró + áfát számlázhattak volna a projekt előkészítési költségként, havi nettó 110 ezer eurót a „munkáért” és nettó 17 millió eurót sikerdíjként. Az adófizetőknek az egész összesen nem kerülhetett volna többe bruttó 8,2 milliárd forintnál. De négy hét sem telt bele, és rájöttek, hogy ez így nem elég jó, ezért módosították a szerződést.

A megbízási díjat már nem „szerződésszerű teljesítés ellenében”, hanem „a megbízott tevékenységéért” adják. Hogy pontosan mi az, azt nem tudni, hiszen a módosítás után már nem kell havonta írásbeli összefoglalót készíteni, és az időkimutatás sem elvárás többé. Sőt, kikerült a havidíj is a szerződésből, így két részletben kaphatja meg a milliárdokat a tanácsadó cég.

Orbán Viktor 2021 decemberében azt mondta, hogy a reptér megvásárlására csak a választás után kerülhet sor, és úgy tűnik, Palkovics László 2022 januárjában már azt is látta, hogy az idén ez egyáltalán nem fog megvalósulni. Ezért biztosították Mangoldékat, hogy mindenképpen pénzhez jussanak: ha a reptéreladási tranzakció az ITM-Mangold Consulting szerződés 2022. július 31-i lezárulása után – az eredeti 12 hónap helyett, a módosított szerződés alapján – 24 hónapon belül megkezdődik, Mr. Oroszország akkor is igényt tarthat a sikerdíjra.

Ezek után nehéz azt gondolni, hogy nem hazudott Palkovics László miniszter, amikor idén augusztusban Jámbor András párbeszédes frakciótársam kérdésére azt állította, hogy «a jelenlegi háborús helyzetben és a háborús infláció miatt sokkal nehezebb a Liszt Ferenc repülőtér visszavásárlásához szükséges források biztosítása, így a szerződés teljes keretösszege sem lesz felhasználva»

– írta Tordai.