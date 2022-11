A kormány nem árulja el, honnan veszik a mobilkazánokat, de egy videóban bent maradt a cégnév

Már be is üzemelték az első mobilkazánt a Zala megyei Nagykapornak iskolájában, a kormány mégsem hajlandó elárulni, honnan és mennyiért szerzik be a kazánokat – írta az Átlátszó.

Szeptember végén jelentették be, hogy a rezsiár-robbanás miatt négyszáz konténerkazánt szerez be a Technológiai és Ipari Minisztérium, és azokat közintézményekben – többek között iskolákban – használják majd. A konténerek felét (200 kazánt) importból biztosítják, míg a másik felét hazai gyártásból. A kormány erre egymilliárd forintos támogatást adott.

Az Átlátszó október 19-én közadatigénylést nyújtott be a Palkovics László távozása miatt idő közben megszűnt Technológiai és Ipari Minisztériumnak (TIM), hogy megtudják, mely cég(ek)től, milyen paraméterekkel és milyen értékben veszik a kazánokat. Azt is kérdezték, hogy mennyibe kerül majd a telepítés, és ki végzi el a munkát. November 3-án megtagadta a válaszadást a minisztérium.

Nem járt sikerrel Vadai Ágnes országgyűlési képviselő sem, aki írásbeli kérdést nyújtott be a parlamentben. Koncz Zsófiától, a TIM államtitkárától azt a választ kapta, hogy „a beszerzések egyrészt importból, másrészt hazai gyártóktól történnek.”

A minisztérium ugyanakkor október végén közleményt adott ki:

A fűtési szezon végéig közintézményeknél üzembe álló berendezések első darabja egy zalaegerszegi gyártó munkáját dicséri. A prototípust Palkovics László technológiai és ipari miniszter mellett a katasztrófavédelem szakemberei is alaposan szemügyre vették, és a vizsgálat tapasztalatai alapján biztonságos használatra alkalmasnak találták.

November 12-én aztán újabb videót tett közzé a kormány, ahol bemutatták az első mobilkazánt működés közben a nagykapornaki iskolában. A nagyjából 1000 fős Zala megyei településen készült felvételen pár másodpercig látható a kazánt készítő cég neve – Konstruktív Kft. – is .

A vállalkozás teljes nevén a zalaegerszegi New Konstruktív Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amelynek 2021 májusa óta a gőzkazán gyártása a főtevékenysége. Korábban 8 éven át a „Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés” volt a fő profiljuk. A 45 fős cég tulajdonosai Rodek István és Rodekné Bősze Zsuzsanna. A kft. éves forgalma az elmúlt öt évben 1,1 – 1,8 milliárd forint között mozgott, és évi 65-200 millió hasznot termelt.

A társaság korábban is nyert már állami/önkormányzati megbízásokat (többek között Mohácson, Sárváron és Székesfehérváron), de 2018 nyara óta nem volt nyertes tendere a Közbeszerzési Hatóság oldalán található adatok szerint. Egészen 2022 júniusáig, amikor a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságtól kaptak munkát: a rendőrség egyik szombathelyi telephelyén kellett elvégezniük a központi kazánház gépészeti rekonstrukcióját nettó 133,7 millió forintért. A közbeszerzési eljárás meghívásos volt, a rendőrség 7 céget kért fel ajánlattételre, de egyedül a New Konstruktív adott be pályázatot, amivel nyert is.

A lap megkereste a kft.-t, hogy valóban ők voltak-e a beszállítók, és ha igen, hány darab, milyen típusú kazánra kaptak megbízást az államtól és milyen értékben. Rodek István ügyvezető kérdésünkre elmondta, hogy a nagykapornaki kazánházat társaságuk gyártotta és telepítette. Hozzátette, jelenleg 4 db kazánház gyártására kaptak megbízást, amelyek teljesítménye 48, illetve 96kW. Az árakkal kapcsolatban azonban nem árult el részleteket.

Németországban az egyébként itthon is kapható konténerkazánok ára ugyan eltérő lehet, de kiindulásnak talán megfelel a közel 75 ezer lakosú német város, Bayreuth közbeszerzése. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint ott azért kell egy iskolához mobilkazán, mert átépítik. A leírásban szerepel, hogy a szakképző iskola lebontása előtt a folyamatban lévő iskolai működés során ideiglenes szolgáltatásokat kell nyújtani. Az ár nettó 129 425 euró lett, ami 400 forintos árfolyammal számolva 51,7 millió forint.