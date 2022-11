Amerikai pénz: az ellenzéki pártok állítják, nem vették észre, hogy betoltak a kampányba 1,8 milliárdot

Az ellenzéki pártok mind azt állítják, Márki-Zay Péter nem tájékoztatta őket az Egyesült Államokból érkező támogatásról a kampányban. Márki-Zay azt mondja portálunknak, hogy a végső, 1,8 milliárd forintos összeg számára is „kellemes meglepetés” volt. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a költéseket a hat párttal egyeztették. Eszerint az Action for Democracy az ellenzéki kampányban lényegében az anyagi biztosíték volt, az az „úr”, aki a parti után elegánsan kifizeti a megmaradt számlákat – függetlenül azok nagyságától.

Egyetlen ellenzéki pártnak sem volt tudomása az Amerikából érkező 1,8 milliárd forintos kampánytámogatásról egészen addig, amíg Márki-Zay Péter nem beszélt róla a nyilvánosságban egy nyári podcastban – ez derül ki a pártok tájékoztatásából, amelyet portálunk kérdéseire küldtek.

Az amerikai pénz hátteréről korábban részletesen beszámoltunk: az ellenzéki kampány anyagilag eszerint a pártok által összeadott, illetve a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalma biztosította részből állt. A számok megközelítőleg így néztek ki:

az ellenzéki kampány összköltsége 3,5 milliárd forint körül mozgott.

Ebből a hat párt összesen 1–1,2 milliárd forintot fedezett. Ez az összeg volt az, amit a közös lista, illetve az egyéni jelöltek után kaptak állami támogatásként.

A Mindenki Magyarországa a fennmaradó összeget biztosította, azaz mintegy 2,2–2,4 milliárd forintot.

Az utóbbi tétel több forrásból jött össze, nagyobb és egészen kis mikroadományok is érkeztek. 1,8 milliárd forint az Action for Democracy (AFD) nevű, az idén februárban alakult szervezettől érkezett. Az AFD állítása szerint külhoni magyar állampolgároktól gyűjtötte a támogatást, ám azt nem tudni, hogy pontosan kiktől. Márki-Zay korábban a 24.hu-nak hangsúlyozta: semmilyen kérés nem hangzott el az alapítvány részéről a támogatás fejében.

Ungár: Valaki elsétált ezzel a pénzzel, vagy a jóisten tudja, mire költötte

November elején Ungár Péter, az LMP társelnöke mondta azt a 24.hu-nak adott interjújában: „Ha tudtuk volna mi, LMP-sek, hogy ennyi külföldi pénz jött, akkor nem fizetünk be ennyit az ellenzéki kampányba. Akkor azt mondtuk volna, hogy oldják meg. Micsoda dolog ez?! Nem tudott erről senki. Ott voltam a pártelnöki találkozókon, és senki sem tudott erről.” Megjegyezte még: „Egyébként is hol látszódott ez a pénz? Mert a kampányban nem.” Szerinte a pénzzel „valaki vagy elsétált, vagy a jó isten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle.”

A kormányváltásra készülő pártok vezetői tehát az LMP-s politikus szavai szerint nem voltak tisztában a saját kampányuk anyagi kereteivel.

Pártok: semmit nem tudtunk, nekünk nem mondtak semmit

Ezek után meg szerettük volna tudni, hogy a pártok mind úgy látják-e a kormányváltást szolgáló kampányba érkező támogatás ügyét, mint Ungár, és megalapozott-e az LMP-s állítás, miszerint nem tudtak az amerikai pénzről. A válaszok:

Demokratikus Koalíció: „A DK nem kapott ilyen támogatást. Mi arról is a sajtóból értesültünk, hogy az MMM külföldi adományokban részesült, ezekről sem Márki-Zay Péter, sem a stábja nem tájékoztatott minket a kampány során. Maga Márki-Zay Péter is elismerte, hogy ezekből a támogatásokból egyik ellenzéki párt sem részesült, csak az MMM.”

Jobbik: „Mivel az ügy nem minden részlete ismert a nyilvánosság, így a mi számunkra sem, nem tudunk érdemben válaszolni a kérdésekre. Fikciókba és találgatásokba, feltételezésekbe nem szeretnénk bocsátkozni, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az elmúlt napokban szavazták le a kormánypártok a Jobbik azon javaslatát, mely éppen azért született, hogy elejét vegye bármilyen fajta hazai civil szervezeteken keresztüli külföldi befolyásolásnak a választások tekintetében.”

Megkerestük a pártból nyáron kilépő Jakab Pétert is, aki a kampány ideje alatt vezette a Jobbikot. Ő azt mondta: „Az említett pénzekről semmilyen tájékoztatást nem kaptam, így azok létezéséről nem tudtam.”

is, aki a kampány ideje alatt vezette a Jobbikot. Ő azt mondta: „Az említett pénzekről semmilyen tájékoztatást nem kaptam, így azok létezéséről nem tudtam.” Momentum: az „említett források nem a Momentumhoz, hanem Márki-Zay Péter mozgalmához érkeztek, nem voltak róla érdemi információink, a létükről mi is ugyanabból a podcastből értesültünk, mint a nyilvánosság.” Hozzátették: a párt egyéni jelöltjeinek kampányát elsősorban a Momentum finanszírozta, másodsorban a jelöltek saját maguk, illetve a hatpárti közös költségvetés. „A Momentum a párttörvényeknek megfelelően csak magyar állampolgárságú magánszemélytől fogadott el adományokat, az 500 ezer forintnál nagyobb adományozók névsorát pedig, ahogy minden évben, úgy 2022-re vonatkozóan is az éves beszámolóban fogjuk közzétenni.” Hozzátették: ahogy eddig, úgy a mostani kampány során is betartotta a Momentum a párt- és kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket, „és határozott álláspontunk, hogy mindenkinek így kell(ene) működnie.”

A szocialista párt is azt állította, nem volt tudomásuk a külföldi pénzről. Az „MSZP nem követte nyomon, hogy Márki-Zay Péter és az MMM honnan gyűjt támogatást.” Hozzátették: az MSZP, ahogy mindenki más, Márki-Zay nyilatkozataiból értesült az összegről. A párt jelöltjei nem kaptak és nem is kaphattak az amerikai forrásból a kampányukra. „Az MSZP mindig kiemelt figyelmet fordított a tevékenységére vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására, így volt ez az idén is. Az MSZP külföldi támogatást nem fogadhat és nem is fogadott el” – írták.

A Párbeszéd is azt közölte, nem volt információjuk az 1,8 milliárd forintos külföldi támogatásról, és jelöltjei nem kaptak abból. Ők is hozzátették: mindig betartották a vonatkozó szabályzatokat, és a jövőben is így tesznek.

Korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy a kampányban SMS-kampányok, Facebook-hirdetések, pártlogó nélküli óriásplakát-kampányok mehettek Márki-Zayék kasszájából, az fedezhette az ellenzéki kampányközpont bérlését, valamint a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó Datadathoz kapcsolódó költések forrásai is az MMM-hez befolyó támogatások lehettek. Mindezek ugyanakkor felvetik azt a kérdést: a több kampányt is látó ellenzéki politikusok közül

ki gondolhatta komolyan azt, hogy mindezt az MMM saját zsebből ki tudja fizetni?

Ahogy a kampánystáb egyik meghatározó szereplője mondta korábbi cikkünkben: „elképesztően el voltunk csúszva az anyagiak megteremtésével. Tudtuk, hogy a pártok pénze nem lesz elég, mert a pártos kasszából csak egy fapados kampány jönne ki.”

Márki-Zayt is meglepte a végső összeg

Megkerestük Márki-Zay Pétert is az ellenzéki pártok kijelentéseivel kapcsolatban. A volt kormányfőjelölt szerint

ha az amerikai mellett a magyar média tudta ezt a tényt már a kampányidőszakban is, akkor kis esélyét látom, hogy az MMM kampányköltéseit a saját érdekükben naponta ellenőrző pártok előtt ez titok lett volna. Én az országot jártam, a költéseket nem én intéztem és nem is én hagytam jóvá, hanem az a kampánymenedzsment, amely a napi döntéseket hozta, minden nap a hat párttal egyeztetve, így biztosítva például, hogy semmilyen tiltott pártfinanszírozás ne fordulhasson elő.

Hódmezővásárhely polgármestere azt is mondja, hogy az összesen 1,8 milliárdos támogatás mértékéről

akkor nekem sem volt tudomásom, előre ugyanis semmilyen ígéretet nem kaptunk erre vonatkozóan, az összesítést mi is csak akkor tettük meg, amikor elkészültünk a magyar politikatörténet első transzparens kampányelszámolásával, amire végtelenül büszkék vagyunk. A támogatás összege számunkra is kellemes meglepetés volt, nagyon hálásak vagyunk érte minden magyar nevében. Sajnálatos, hogy az elérhető médiafelületek és kampányköltés tekintetében így is alig egy-két százalékát értük el a Fidesz-kampánygépezet erőforrásainak, ezért nem is tudtuk hatékonyan cáfolni az állampárt hazug rágalmait.

Az utólagos kifizetés egyébként azért történhetett meg, mert a kampányban részt vevő alvállalkozók, cégek az elvégzett munkára vonatkozó számlát sok esetben csak a választás napja után állították ki, akár hetekkel később. A kifizetés teljesítése pedig még ehhez képest is több hét: ezért volt tehát lehetséges, hogy a kampány költségeit májusban vagy akár a nyáron fizesse ki az MMM.

Márki-Zay végül hozzátette, „hogy pontosan mire költöttük az összességében 2,5 milliárdos hazai és külföldi magyaroktól érkező támogatást, azt a 42 ezer soros tételes beszámolónkból még Ungár Péter és a DK is pontosan tudhatja, nem beszélve az ellenfeleit kémfegyverrel lehallgató, megfigyelő, és beépített árulókkal operáló pártállamról. Aki Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb bűnözőiből álló kormányával száll szembe, az biztos lehet abban, hogy bátorsága nem marad büntetlen – mi is tudtuk, mire vállalkozunk, és hogy ezért nemcsak magunkat, de szeretteinket is kitesszük Orbán Viktor bosszújának. Éppen ezért ragaszkodtunk a törvények legszigorúbb betartásához és a teljes átláthatósághoz, mely nemcsak a Fidesz, de a hazai ellenzék történetében is példa nélküli.”

Az Egyesült Államokból érkező támogatás miatt jelenleg rendőrségi nyomozás, illetve titkosszolgálati vizsgálat is zajlik. Kocsis Máté múlt csütörtökön azt közölte: miután a titkosszolgálatok vezetői megtették első jelentésüket az ellenzéki kampány külföldi finanszírozásával kapcsolatban a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, a Fidesz frakcióvezetője kérte a dokumentum 2051-ig elrendelt titkosításának feloldását. Sas Zoltán, a testület jobbikos elnöke az Index kérdésére azt válaszolta: támogatja a titkosítás feloldását.