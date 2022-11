Orbán Viktornak, Maruzsa Zoltánnak és Pintér Sándornak is nyílt levelet küldtek Fótról

Bár egy fóti általános iskolában korábban minden meghirdetett nap csatlakoztak a sztrájkokhoz, az októberi fizetésüket kézhez kapva többen nem tudták most vállalni a sztrájkot, ezért az országos élőlánchoz csatlakoztak a pedagógusok – értesítette a lapunkat az egyik résztvevő. Az iskola igazgatója ezzel együtt egy nyílt levelet is írt, amelynek címzette Orbán Viktor, Maruzsa Zoltán, Pintér Sándor és Hajnal Gabriella, de megszólítják benne Bencsik Andrást is, aki korábban olyan szavakkal illette a tiltakozó tanárokat, mint söpredék, nagypofájú vagy szörny. Szebeni Boglárka intézményvezető kikérte magának ezt a stílust, levele, amelyet az iskola teljes vezetése aláírt, itt olvasható teljes egészében.