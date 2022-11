Figyeljen, fantasztikus Black Friday kedvezmények Xiaomi termékekre!

Idén sem maradunk Black Friday nélkül, november 9. és 27. között rengeteg akció várja az érdeklődőket, és a forgatagban külön érdemes odafigyelni a Xiaomi kínálatára, hiszen a cég remek ár/érték arányú eszközei a megszokottnál is jobb áron lesznek elérhetők. És nem csak az itthon is egyre népszerűbb okostelefonjai és a robotporszívói.

A black friday, azaz a fekete péntek évek óta az ünnepi bevásárlási szezon kezdetét jelenti, amikor a kereskedők akciókkal várják a vásárlókat. A kifejezést eredetileg 1961-ben használták először a hálaadást követő péntekre, méghozzá Philadelphiában, ahol a rendőrség ezekkel a szavakkal jellemezte az üzletekbe áramló emberek okozta hatalmas dugók miatti helyzetet. A black friday mára összenőtt az akció fogalmával, és itthon is évek óta készülnek rá a kereskedők és a vásárlók egyaránt.

Nincs ez másképp idén sem, november 9. és 27. között megannyi akció várja az érdeklődőket, és az itthon is egyre népszerűbb Xiaomi rengeteg terméke lesz elérhető kedvezményes áron. A gyártó rövid idő alatt lett a világ egyik vezető tech márkája, és bár itthon sokan még manapság is elsősorban okostelefon gyártó cégként tekintenek a Xiaomira, de érdemes megismerkedni a többi okostermékükkel is.

Ilyen a Mi Robot Vacuum Mop 2 robotporszívó, ami a korábbinál jóval kedvezőbb áron kínál jelentős, 2700 Pascal szívóerőt, és emellé újonnan kifejlesztett, kifejezetten sűrű kefe is jár, amivel a gép fel is súrolja a padlót. Ez a porszívó nemcsak okos és alapos, de kitartó is, hiszen az akkumulátora 110 perc üzemidőt biztosít, ami egy 150 négyzetméteres lakás kitakarítására is elegendő.

Ha pedig már háztartás, érdemes elgondolkodni a Xiaomi Smart Blender intelligens turmixgép beszerzésén is, aminek az egyik okosfunkciója, hogy a működése előre időzíthető, az elkészült ételt pedig akár négy órán át képes melegen tartani. Ez a gép ugyanis nemcsak hideg, hanem meleg ételek (például levesek) elkészítésére is alkalmas, köszönhetően a beépített, 800-950 wattos teljesítménnyel rendelkező fűtőlapnak és a tartós bórszilikát üvegedénynek, ami egyaránt jól tűri a gyors hűtést és melegítést. A készülék emellett kifejezetten nagy teljesítményű, változó frekvenciájú motorral rendelkezik, így a turmixolás sebessége 9 fokozatban és 8 mód szerint állítható egy OLED vezérlőgomb elforgatásával és megnyomásával, ami egyben kijelzőként is funkcionál.

Az akciós kínálatban emellett biztos lesz például okoscsengő (Xiaomi Smart Doorbell 3), elektromos melegítő (Xiaomi Smart Tower Heater Lite) és masszázskészülék is (Xiaomi Massage Gun), illetve most debütál hazánkban a Xiaomi Smart Pet Food Feeder. Az okosetető az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Xiaomi Home alkalmazással párosítva, fix időpontokban, pontosan kimért adagokban látja el élelemmel a kisállatokat. A készülék emellett bárhonnan vezérelhető okostelefon segítségével, így a kedvencek etetése kényelmesebbé, pontosabbá, sőt tudományosabbá tehető.

A Xiaomi segítségével ráadásul nemcsak az etetés, de az itatás is okosítható: ezt segíti a Xiaomi Smart Pet Fountain, ami oxigén-keringetőjével mindig friss és megfelelő mennyiségű vizet biztosít a kisállatoknak. A víz minőségéről egy négylépcsős mélyszűrés gondoskodik, ami kiszűri a káros finom részecskéket, a szőr és a klórmaradványokat, továbbá a Kalcium és Magnézium ionokat.

Az akcióból persze nem maradnak ki az okostelefonok sem, a prémium kategóriát erősítő Xiaomi 12 és a 12X például kedvezőbb áron lesz beszerezhető. Mindkét modell kiemelkedő processzor-teljesítménnyel, kiváló ALOMED Dot kijelzővel és 4500 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, adott a 67 wattos gyorstöltés, és a kamerák is csúcskategóriásak. A felhasználók kiváló minőségű felvételeket készíthetnek, még kedvezőtlen fényviszonyok között is. Mind a két telefon tripla hátlapi kamerát kapott, amik közül egyértelműen az 50 megapixeles, nagylátószögű főkamera a sztár.

Emellett azoknak sem kell aggódni, akik csak középkategóriás mobilra vágynak. Nekik a Redmi Note 11S és Redmi 9A felé érdemes kacsingatni, hiszen most kedvezőbb áron lehet majd hozzájutni a kategóriában kiemelkedő teljesítményű és kameraképességű modellekhez. A Redmi Note 11S-t MediaTek G96 processzor, a Redmi Note 9A-t MediaTek Helio G25 processzor hajtja, mindkét esetben adott az 5000 mAh-s akkumulátor, amihez a Redmi Note 9A esetében 10 wattos töltéstámogatás és töltő, a Redmi 11S esetében pedig 33 W-os Pro gyorstöltés és töltő jár.

A telefonok mellett akciós lesz még a Xiaomi Smart Band 7 Pro aktivitásmérő és a Xiaomi Redmi Buds 3 fülhallgató is, illetve csökken az ára az itthon is rendkívül népszerű Xiaomi Electric Scooter 4 Pro elektromos rollernek. Ez egy hihetetlenül erős, repülőgépipari alumíniumötvözetből készült jármű, így egyszerre könnyű és tartós. A maximális sebessége 25 km/óra, a kerekei akár a rögösebb utakon is megállják a helyüket, az energiavisszanyerő rendszer és a pro akkumulátor pedig 55 kilométer megtételét biztosítják egy feltöltéssel. Természetesen ez az eszköz is csatlakoztatható a Xiaomi Home alkalmazáshoz, így bárhol és bármikor megtekinthetők az akkumulátorra vonatkozó információk, a kilométeróra állása, vezérelhető a világítás, és lezárható a motor.

