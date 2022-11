Vitézy Dávid is távozik a kormányból

Azt követően, hogy a Gulyás Gergely megerősítette Palkovics László ipari és technológiai miniszter lemondását, amit Orbán Viktor is elfogadott, Vitézy Dávid eddigi közlekedési államtitkár is bejelentette, távozik a kormányból.

A Facebookon írt bejegyzésében azt jelzi: azzal, hogy Palkovics lemondott, és ezzel megszűnik a Technológiai és Ipari Minisztérium, az ő feladatai is véget érnek. Mint írja, a közlekedési szakterület felügyelete az új kormányzati feladatmegosztás szerint a Lázár János vezette építésügyi tárcához kerül át.

Köszönöm Palkovics miniszter úrnak és a kormánynak a megtisztelő felkérést és a közös munkát, úgy hiszem, az elmúlt fél évben a hazai közösségi közlekedés és a vasút számos nagy ügyében tudtunk a helyes irányba egyet előrelépni

– zárta bejegyzését.

Pénteken még nem tudtak biztosat mondani Lázár János minisztériumánál arról, hogy általános közlekedéspolitikai feladatokkal bővülne ki a közlekedésfejlesztési hatáskörük. Ezzel együtt lapunk már akkor is úgy tudta, jó esély van rá, hogy a terület Lázárhoz kerül. Ezt a forgatókönyvet erősítette, hogy a korábban Vitézy Dávid felségterületének számító Budapesti Fejlesztési Központból az új kormány megalakulása után Nemzeti Közlekedési Központ lett, az Lázár felügyelete alá került, aki rögvest menesztette a vezetést, majd be is szántotta a céget, ami nem éppen harmonikus viszonyt vetített előre arra az esetre, ha a terület Vitézyvel együtt Lázár alá kerül. A jelenlegi fejlemények szerint ők ketten nem is fognak együtt dolgozni.