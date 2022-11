Müller Cecília: A korábbiaknál jóval durvább lehet az idei influenzaszezon

A koronavírus-rendkívül változékony, és ahogy az irányadó szakmai szervezetek, úgy ő is úgy gondolja, hogy ez a betegség is a többi légúti megbetegedéshez hasonlóan szezonálissá fog válni, mondta Müller Cecília az InfoRádiónak.

Az országos tiszti főorvos jelezte: számításai szerint télen több megbetegedés lesz majd, illetve látható is, hogy amikor a gyerekek elkezdtek iskolába, óvodába járni, felfelé ívelő folyamat kezdődött, azaz magasabb fertőzésszámnak nézünk elébe úgy az őszi-téli légúti vírusok, mint a koronavírus tekintetében. Mint mondta:

A koronavírusnál ősszel, szeptember tájékán a fiatalabb korosztályok lettek érintettek, aztán mivel ők átestek a betegségen, most megint azt látjuk, hogy elsősorban az aktív, munkába járó, több közösségben megforduló középkorosztálybelieket érinti a járvány. Nagyjából 50 év körül van most a megbetegedésben szenvedők átlagéletkora, és ismételten érinti a 60 év felettieket is.

Kampányszerű oltásokat nem szerveznek, hanem folyamatosan biztosítják a koronavírus elleni védőoltás felvételének lehetőségét az oltópontokon és a háziorvosoknál, tette hozzá. A Pfizer vakcinájából kérhető a korábbi változat, illetve az omikronspecifikus vakcina is, és rendelkezésre áll még Janssen és Sinopharm is.

Müller Cecília nem aggódik annyira az USA-ban rendkívül agresszívan terjedő új omikronvariánsok, viszont a háziorvosok, gyermekháziorvosok arra hívták fel a figyelmet, hogy az idei influenzaszezon a korábbiaknál jóval durvább lehet. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília elmondta: az influenza elleni védőoltásnak abszolút ellenjavallata nincs, bár egyedi ellenjavallat lehet, valamint figyelmeztetett, hogy az elmúlt évben nagyobb változás volt az egyik influenzavírusban.

Az influenzavírus is egy variábilis vírus, és az elmúlt évhez képest mindkét A-komponens megváltozott, vagyis ismét védtelenek vagyunk vele szemben. Tehát feltétlenül ajánlom az oltást azoknak, akiknél az egészségi állapotuk folytán az esetleges influenza megbetegedés súlyosabb szövődményekkel járhatna. A 60 éven felülieknek egészségi állapottól függetlenül javaslom, hogy vegyék fel a védőoltást, de a krónikus betegségben szenvedőknél is egy magas rizikót jelent az influenza, ahogy az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint az intézmények ápoltjainak is. Az oltakozást javaslom a kismamáknak és azoknak is, akik mostanra tervezik a a gyermekvállalást, hiszen nem maga a vírus, hanem a magas lázas állapot veszélyeztetheti a várandósságot.