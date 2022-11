A kormány változtathat a tanári életpályamodellen

Hétfőn újra tárgyal a pedagógusok szakszervezeteivel a kormány.

A két pedagógus-szakszervezet (PSZ, PDSZ) sztrájkköveteléseiről hétfőn tárgyal Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár (a képen). Az Eduline szerint a Belügyminisztérium hajlandó felülvizsgálni, tényleg szükséges-e annyi minősítés az életpályamodellben, mint amennyire jelenleg kötelezik a tanárokat.

Előzőleg a kormányközeli Magyar Hírlap írt arról, hogy a tárca kérdőíves kutatása alapján akár el is törölhetik azok egy részét. Jelenleg a pedagógus II. fokozat elérése kötelező, előbb-utóbb mindenkinek részt kell vennie a minősítő eljáráson – ennek részeként egy portfóliót kell összeállítani, amelyben a pedagógusok bemutatják szakmai pályafutásukat, dokumentumok sorát (óraterv, esettanulmány) gyűjtik össze. A portfóliót egy bizottság értékeli, majd órákat is meglátogatnak. A portfólió elkészítése sokat egyszerűsödött, de összeállítása még így is két hónapos aktív munkát igényel – írja az oktatási szakportál. A Magyar Hírlap Maruzsa Zoltán államtitkár és Kisfaludy László helyettes államtitkár Új Köznevelésben megjelent írásából szűrte le, hogy a Belügyminisztérium ezzel csökkentené a munkaterhek egy részét.

Bár a kérdőív kitöltői szerint van létjogosultsága a külső pedagógiai-szakmai értékelés fenntartásának, de 76 százalékuk szerint

a pedagógus előmeneteli rendszerben a Pedagógus II. fokozat megszerzése lehetne opcionális.

A felmérés eredményei alapján írták azt a szerzők, hogy fontos megvizsgálni az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó egyes kötelező tevékenységek (pl. a Pedagógus II. fokozat kötelezősége, az önértékelés stb.) fenntartásának indokoltságát is.

Mint korábban írtuk, több pedagógus jelezte, nem hajlandó elkészíteni az életpályamodell által rákényszerített portfóliót. Méltánytalannak tartják a rájuk kényszerített eljárásrendet. Néhány hete a Nemzeti Pedagógus Kar elnöksége is arra figyelmeztette a kormányt, hogy a 2013-ban érvénybe lépett életpályamodellből csak a feladatok maradtak, az ígért juttatások elmaradtak, a helyzet rendezéséhez elengedhetetlen a bérek rendezése, a kötelező órák maximalizálása, a túlmunka kifizetése, a minősítési és tanfelügyeleti rendszer életszerű átalakítása.