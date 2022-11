Győr polgármestere levédeti az ellene tüntető civilek nevét, hogy azok ne tudják használni

Szombaton újabb tüntetést tartottak Győrnél a Szívügyünk Szentiván! nevű helyi civilcsoport tagjai a tervezett Ipari Park-bővítés helyszínén. Mint tudott, a helyiek amiatt aggódnak, hogy 350-400 hektárnyi mezőgazdasági területet ipari területté minősítenek át, ráadásul jelentősen zavaró ipari övezetbe (GIPZ) sorolják a földeket. Állítólag egy újabb hatalmas akkumulátorgyár létesülne közvetlenül a győrszentiváni lakóövezet mellett.

Az Úgytudjuk azt írja, a szombati tüntetés végén Szabó Andrea, a civil tiltakozás szervezője beszámolt a találkozóról, amelyet a városházán szerveztek szentiváni civilek és a városvezetés között. Szabó itt találkozott a város fideszes polgármesterével, Dézsi Csaba Andrással, aki kedélyesen közölte vele, hogy már nem sokaig tudják használni a Szívügyünk Szentiván! nevet, mivel levédeti azt. És még három másik, hasonló elnevezést is.

És valóban: ha valaki felkeresi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapját, és a keresőbe beüti a „szívügyünk” szót, négy már elindított eljárást talál:

Szívügyünk Szentiván!;

Szívügyünk Győrszentiván!;

Szívügyünk Nadorváros!;

Szívügyünk a Környezetvédelem!;

A Győr egyik városrészét adó Nádorváros azért kerülhetett ide, mert ez Dézsi egyéni körzete. Az Úgytudjuk azt írja, az eljárásokat at önkormányzati tulajdonú Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. indította el.

A győrszentiváni civilek augusztus eleje óta tiltakoznak, ötezernél is több aláírást összegyűjtöttek már a projekt ellen, lakossági fórumokat szerveztek, eddig eredmény nélkül. A polgármester nem is nagyon hajlik a kompromisszumra és nem is tárgyal a civilekkel, akiket fizetett provokátoroknak tart, kik azért kapják a fizetésüket, hogy felhergeljék a lakosságot.