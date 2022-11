Márki-Zay: Most Ungár Pétert vetette be Rogán propagandagépezete

Ungár Péter is csatlakozott az álellenzéki kórushoz, akik napról napra mondják fel a Fidesz propagandaszövegeit. Az LMP társelnökének nyilatkozata szerint nem tudott arról, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom történelmünk legkorruptabb rendszerének leváltásához támogatást kapott az amerikai magyaroktól

– így kezdi szombati Facebook-bejegyzését Márki-Zay Péter arra az interjúra utalva, amely a héten jelent meg lapunkban.

Az „Újabb álellenzékit vetett be Rogán propagandagépezete” című posztjában az MMM vezetője rendkívül furcsállja, hogy egy ellenzéki pártvezető most veti fel a támogatás tényét, „ami nemcsak az amerikai, de a magyar sajtóban is megjelent már 2022 márciusában”. A 24.hu-nak adott interjújában az LMP társelnöke azt mondta, korábban nem tudott az amerikai pénzügyi támogatásról, amit dermesztőnek nevezett, és azt is megdöbbentőnek tartja, hogy ezt sokan nem érzik problémának az ellenzéki oldalon.

Márki-Zay ezzel kapcsolatban leszögezi: „a külföldi adományokat az MMM a törvények szigorú betartásával használta fel – és a hazai politikusok számára elképzelhetetlen nyíltsággal és részletezettséggel el is számolt vele.

A nagykoalíciós lopásokban, egymást kölcsönösen lejárató anyagokkal és bűncselekményekkel sakkban tartó pártok rendszerében ez érthetően idegesíti még a magukat ellenzékinek valló közszereplőket is, ezért beszélhet »pénzekkel elsétálásáról« valaki, aki saját magából indul ki.

Márki-Zay felrója Ungár Péternek, hogy „dermesztő amerikai pénzekről” beszél „egy olyan transzparens, törvényes és példamutatóan erkölcsös kampány esetében, amely nélkül ma talán nem is ülne a parlamentben. Négy éve még százmilliós adósságot vett fel a pártja, amit az állami támogatásokból törleszt azóta is – most viszont éppen az MMM-nek köszönhetően egymilliárdos kampányhoz alig tízmilliós hozzájárulásával, hitelfelvétel és bármiféle tömegtámogatás és érdemi munka nélkül került be a parlamentbe. Ő ül ott és nem én, ő veszi fel az állami támogatásokat és nem az MMM” – zárja bejegyzését Márki-Zay Péter.