Fél tonna drogot csempészett egy nemzetközi bűnbanda, 16 fő ellen emelhetnek vádat

Tizenhat személlyel szemben javasol vádemelést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bűnszervezetben, illetve bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt. A hozzájuk köthető további kilenc bandatagot már el is ítéltek Ausztriában. Az osztrák és a magyar rendőrök több mint félezer kilogramm kábítószer kereskedelmét tudták bizonyítani a két évig tartó nyomozás során.

A drogbizniszben utazó csapat ellen még a soproni felderítők kezdtek el nyomozni 2020 májusában, miután olyan hír kelt szárnyra, hogy Sopron belvárosának egyik lakásához tartozó postaládáját kábítószer értékesítésére használják. A felderítés egy olyan kiterjedt hálózattal rendelkező bűnszervezethez vezetett, mely Dunántúl öt megyéjét is ellátta kábítószerrel. Ezek többsége marihuána volt, míg kisebb mennyiségben amfetamin.

Amikor tavaly év elején körvonalazódott, hogy a bandavezér, S. Csaba a drogot külföldi kapcsolatán keresztül szerzi be, akkor a nyomozásba bekapcsolódtak a KR NNI NBEFO győri nyomozói is, majd közös információgyűjtésbe kezdtek a Győr-Moson-Sopron és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság felderítőivel.

A tavaly április végi rajtaütéskor egyszerre csaptak le valamennyi bandatagra. Az összehangolt akció délutánján beazonosították és elfogták a bűnszervezet albán származású, koszovói vezetőjét, Kristijan S.-t is, akinek a búvóhelyén öt kiló marihuánát, 1,5 kilogramm amfetamint és több ezer euró készpénzt foglaltak le. Akkor összesen kilenc fő ellen folyt büntetőeljárás. Az elmúlt másfél évben azonban ez a szám tizenhat főre duzzadt.

A nyomozás során kiderült, hogy a kiterjedt bűnhálózat Koszovó és Szerbia területéről csempészte be a kábítószert Bécsbe, ahol ismételt disztribúció után került a kábítószer a szomszédos országokba, így Magyarországra is.

Az ügy előrehaladtával a KR NNI szorosan együttműködött az osztrák Burgenland Tartományi Bűnügyi Hivatal kábítószer elleni egységével is, akik a magyar-albán bűnszervezet felső kapcsolataival szemben folytattak büntetőeljárást. A közös bűnügyi együttműködés során számos esetben történtek Magyarország és Ausztria területén kihallgatások, határon átnyúló műveletek és elfogások.

A közel két éven át tartó nyomozás során a két ország rendőrei több mint 500 kiló marihuána, 4 ezer MDMA extasytabletta és 18 kg amfetamin kereskedelmét tudták bizonyítani. Ausztriában kilenc embert már el is ítéltek ebben az ügyben, míg hazánkban a KR NNI győri egysége 16 személlyel szemben fejezte be most a nyomozást.

Négyükkel szemben bűnszervezetben, míg tizenkettőjükkel szemben bűnszövetségben jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt javasolnak vádemelést. Az iratokat és a bizonyítékokat a napokban küldték meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek.