Idős utasra és a villamosvezetőre támadtak a Combinón hétfő délután

A 4-6-os villamoson a Széna tér környékén utazva hárman rátámadtak egy idősebb utasra – írja a Telex.

A Margit hídhoz érve a villamosvezető megpróbált közbeavatkozni, akinek azonnal nekiestek, őt is bántalmazták, megrugdosták.

A lap több olvasója is arról írt, hogy az egyik támadónál kés is volt. A vezető segítségére az utasok közül egy nő sietett, a Margit híd budai hídfőjéhez már a rendőrök is kivonultak, ahol két nőt és egy férfit őrizetbe vettek.

A Telex megkeresésére a rendőrség azt írta: