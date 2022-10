A kormány szerint Dobrev Klára „korrupciós tanfolyamon” járt a német kancellárnál

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt állítja legújabb Twitter-posztjában, hogy Dobrev Klára „korrupciós tanfolyamra” ment Olaf Scholz német kancellárhoz. A hírből annyi feltétlenül igaz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök után a Demokratikus Kolalíció (DK) EP-képviselőjét is fogadta a német kancellár pénteken este.

Miután Kovács következetesen Gyurcsánynéként hivatkozik a DK politikusára, azt írja, hogy állítólag a Magyarországnak nyújtott uniós források felfüggesztéséről tárgyalt a kancellárral, és hogy

ment Berlinbe.

A kormány nemzetközi kommunikációért felelős tisztviselője szerint a találkozónak az adta meg a pikantériáját, hogy Olaf Scholz kancellárnak épp adócsalással kapcsolatos vádakkal kell szembenéznie.

– írta az államtitkár. Hogy pontosan milyen könyvről is van szó, az Kovács posztjából nem derült ki.

A hazai kormányzati média még augusztusban kapta fel, hogy a német kancellár adócsalási ügybe keveredhetett hamburgi polgármestersége idején. Ennek során a kancellár hamburgi ellenzéki képviselők vádja szerint részt vehetett egy olyan műveletben, amelynek során a német Warburg bank közel százmillió eurót próbált elcsalni. Még bizottsági meghallgatást is tartottak, de az ügy holtpontra jutott, miután a szociáldemokrata kancellár kategorikusan tagadta, hogy köze lenne az ügylethez.

1/3 Former Socialist Prime Minister Ferenc Gyurcsány's wife @DobrevKlara paid a visit to German Chancellor @OlafScholz and reportedly discussed the suspension of EU funds to Hungary.