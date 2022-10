Karácsony Gergely szerint Budapest márciusra csődbe mehet

Az energiaválság az eddigi legnehezebb feladat elé állítja az önkormányzatokat, kicsiket és nagyokat egyaránt – fejtegette Karácsony Gergely a Republikon Intézet csütörtöki, az önkormányzatisággal foglalkozó konferenciáján.

Nem tudom, túléljük-e a 2023-at. Ha ma ránézek a holland tőzsde gázááraira, akkor nem valószínű, a főváros nagyjából márciusra csődbe megy kormányzati segítség nélkül

– tette hozzá a főpolgármester, aki szerint ha így is lesz, nyugodt szívvel tud tükörbe nézni, „mert ha ez a krízis ki is húzza az önkormányzatok alól a talajt, az nem az önkormányzati politikusok hibája lesz”.

A főpolgármester azt is mondta, ha tudta volna 2019. október 13-án, hogy mi vár rá, nem mosolygott volna a választás éjszakáján a fotókon, de mindannak, ami azóta történt az önkormányzatokkal, szerinte nagy előnye, hogy végre

elválik egymástól a kormányzati politikában testet öltő uralkodás és a a helyi közösségek képviseletéről szóló szolgálat.

A konferencián ott volt Matkovich Ilona, Vác polgármestere és Soproni Tamás, a főváros VI. kerületének polgármestere mellett Nemény András, Szombathely vezetője is, aki figyelmeztetett: most a kormánypárti településeket is eléri a csőd. Azt is el tudja képzelni, hogy a következő, 2024-es önkormányzati választás után eltörli például a kormány a közvetlen polgármester-választást.

(hvg.hu)