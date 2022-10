Jogerősen 24 év fegyházat kapott az LGT-tagok koncertjén gyilkoló férfi

Huszonnégy év fegyházra és tíz év közügyektől ítélte jogerősen a Debreceni Ítélőtábla azt az O. Szilvesztert, aki a közösségi oldalán megüzente a haragosának, hogy megöli őt, majd nem sokkal később az LGT -s Karácsony János és Solti János, valamint a Zenevonat közös koncertjén be is váltotta az ígéretét.

Fórizs Ildikó, a Debreceni Ítélőtábla szóvivője megkeresésünkre azt mondta, hogy a férfi feltételesen sem bocsátható szabadlábra, s a táblabíróság annyiban pontosított az elsőfokú ítéleten, hogy előre kitervelt emberölés bűntettének minősítette a férfi bűncselekményét.

O. Szilveszter néhány éven át élettársi kapcsolatban élt egy fiatal nővel, akitől gyermekei is születtek. A pár folyamatosan anyagi nehézségekkel küszködött, ezért pénzügyi gondjaik megoldása céljából közösen úgy határoztak, hogy a fiatalasszony prostitúcióval tesz szert rendszeres jövedelemre. Előfordult azonban, hogy a férfi veréssel kényszerítette szexuális szolgáltatásra a párját.

O. Szilveszter egy gyerekkori ismerősének is ajánlotta a nőt 2019 márciusában. Kétszer össze is hozta a találkozót, amelyen a nő és kuncsaftja között szimpátia alakult ki, és az asszony az őt megsajnáló férfihez költözött.

Az elkövető nem bocsátott meg nekik. Miután meggyőződött arról, hogy az élettársa már nem tér vissza hozzá, folyamatosan azzal fenyegette a partnerét, hogy megöli.

2019 augusztus elején a férfi a hajánál fogva rángatta le a nőt a kerékpárjáról, aki elesett és megsérült. O. Szilveszter azzal fenyegetőzött, hogy csak várja meg az augusztus 18-át, mert akkor megöli az új barátját. Néhány nappal később egy internetes közösségi oldalon a férfit is megfenyegette és verekedni hívta.

A város főterén tartott augusztusi koncerten a férfi orvul a volt élettársának barátjára támadt. Hátulról megközelítve egy közel 20 cm pengehosszúságú konyhai késsel szurkálta meg és olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy áldozata a kórházba szállítás közben elhalálozott. Az elfogott tettes vérében kábítószert mutattak ki.

A büntetőeljárás során O. Szilveszter elismerte a kábítószerrel visszaélést, a kerítés bűntettét és a testi épség elleni bűncselekményt azonban tagadta. A haragosa megölésével kapcsolatban pedig eltérő, önellentmondó vallomásokat tett.

Arra hivatkozott, hogy kölcsönös dulakodás során a szúrás részéről „ösztönös védelmi reakció” volt, illetve maga a sértett volt az, aki „beletolta magát a késbe”. Azt azonban nem tagadta, hogy többször is azt mondta:

Megszúrtam, mert megérdemelte

Az élettársa bántalmazását pedig nem tartotta verésnek, „hiszen csak 2-3 pofont kapott”. A törvényszék nem fogadta el a férfi védekezését, és 24 év fegyházra ítélte az elkövetőt elsőfokon.

O. Szilveszter a másodfokú tárgyaláson is csak részben ismerte el a bűnösségét. Tagadta a kerítést, és azt is, hogy előre kitervelte volna az emberölést. A táblabíróság végül csak a minősítésen súlyosított, és 24 év fegyházra ítélte O. Szilvesztert jogerősen is.