Intézményi gázfelhasználás: 5 napig élt a rendelet, Orbán Viktor már át is írta

A kormány máris módosította az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozását.

A Magyar Közlönyben megjelent döntést Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi. Mától már hatályos is. A kacifántos jogi nyelvezeten megfogalmazott szöveg lényege szerint az eredetileg október elsejétől érvényes rendeletben (ami egyébként egy májusit írt át) annyi érdemi változás történt, hogy az

Orbán-kormány intézményeknek tekinti a helyi önkormányzatok és az általuk fenntartott költségvetési szerveket is.

Ez azért fontos, mert így rájuk is érvényes, hogy a földgázkereskedővel kötött szerződésben foglaltaktól eltérően az úgynevezett minimális földgáz-mennyisége a szerződött mennyiség 75%-a, kivéve, ha a szerződés ennél kisebb mennyiséget állapít meg. Az úgynevezett minimális földgáz-mennyiségnél a kereskedő nem módosíthatja a szerződést az intézmény hátrányára. Ezt a kormány most kiterjesztette az úgynevezett csatlakozásra jogosultakra is.

Csatlakozásra jogosultak lettek például a kormány vagy tagjai által alapított alapítványok és közalapítványok, jogi személyek, az egyházak közszolgáltatást nyújtó alapítványai, egyesületei, intézményei és a nemzetiségi önkormányzatok intézményei.

Orbán Viktor egy külön kormányhatározatban döntött az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről. A drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítéséről egyedi egyeztetéseket írt elő az önkormányzatokkal.