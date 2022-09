Ki kell cserélni az üléseket a hármas metró nemrég felújított kocsijaiban

Vállalkozót keres a BKV a hármas metróvonalra néhány éve gyakorlatilag újonnan gyártott – hivatalosan korszerűsített – orosz metrókocsik üléseinek javítására, illetve cseréjére – értesült a Népszava. Nem csupán alkalomszerűen jelentkező problémáról, hanem visszatérő konstrukciós hibáról van szó.

A napilap szerint a kiírás kicsit megtévesztő: a tervezett mennyiségnél ugyan 1060 darab szerepel 24 hónapra, ám a magyarázó részben már az áll, hogy „a megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek”. Ez azt jelenti, hogy minden kilencedik-tizedik ülést cserélni kell az alig néhány éves szerelvényeken. A tender hátteréről a lap hiába kérdezte a BKV-t, egyelőre nem kapott választ.

Az ajánlattevőnek egyébként arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy a jótállás keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 2 munkanapon belül garanciális hibaszemlét tart, és a lehető leghamarabb elvégzi a javítást. Ha ezt a szerelvényeket gyártó orosz Metrowagonmashtól (MWM) is megkövetelték volna, illetve be is tartatnák, akkor erre a szerződésre vélhetőleg nem is lenne szükség, hiszen az MWM garancia keretében javítaná a megnyekkenő üléseket – olvasható a Népszavában.

Felidézik: a metrókocsi falai mentén, hosszában elhelyezett üvegszálas műanyagból készült, kivehető betétes, félkemény utasülések elvileg vandálbiztosnak készültek, de olyan gyengécskére sikerültek, hogy a normál terhelést sem bírják. Már a leszállítást követő évben megjelentek az első repedések az ülések vázain, ami a szakértők szerint „a szerkezet megerősítésének igényére felhívó, figyelmeztető jel”.

Kiemelt kép: A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hármas metró-vonalán közlekedő, Oroszországban felújított egyik szerelvény kocsija a végállomáson, utasok érkezése előtt. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba