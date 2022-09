Most már nemcsak csúszik, de le is áll a hajdúnánási motorpálya építése

A 444.hu arról ír, hogy átmenetileg felfüggesztésre kerül a Hajdúnánásra tervezett gyorsasági motorverseny-pályának a fejlesztése. „A szabály egyértelmű. Ahol nem kezdődött meg az építkezés, azt a beruházást felfüggesztjük” – ezt válaszolta 444.hu pálya jövőjére vonatkozó kérdésére az építésügyi minisztérium egyik illetékese.

Még idén tavasszal még arról számoltunk be, hogy késésben van a fejlesztést, mert a földek kisajátításával is lassan haladnak. A módosított tervek szerint a komolyabb munkák épp ezekben a hónapokban kezdődtek volna Hajdúnánáson, és 2024 nyarára lett volna kész a pálya. Ez most már aligha történik meg.

Arról korábban még a G7 írt, hogy Moto GP versenyt Magyarországra hozni egyáltalán nem éri meg az államnak, mert a beruházás nem lesz nyereséges. Az építkezésre szánt 65 milliárd forint meglehetősen soknak látszik ahhoz képest, hogy a finn Kymi Ring, ahol már idéntől lesz futam, mindössze 9 milliárdból készült, de ezen a hatalmas összegen felül is lesz még bőven fizetni való. Ilyen tétel például a nemzetközi szervezőknek fizetendő jogdíj. A szervező Dorna kezében van két versenysorozat is, a Moto GP és a Superbike, és mindkettőre külön-külön 44 milliárd forintot fizet ki 10 évre a magyar állam. Arról nem is beszélve, hogy van már egy másik, félbehagyott építkezés is, amelyet szintén hasonló célra kezdtek építeni Sávolyban még 2008-ban.

Lázár Jánosék egyébként épp tegnap hozták nyilvánosságra a megszüntetett beruházások listáját.